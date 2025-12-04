Γιώργος Σαρακασίδης: Ποιος είναι ο 15χρονος τερματοφύλακας που έκανε ντεμπούτο με τον Πανιώνιο – ΦΩΤΟ

Στο ματς με τον Ολυμπιακό Β’ (4/11) ο Πανιώνιος αξιοποίησε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά έναν 15χρονο τερματοφύλακα, τον Γιώργο Σαρακασίδη. Με το ματς στο 4-1 υπέρ των «κυανέρυθρων» εύκολα θα εικάσει κανείς ότι ήταν μία κίνηση εκ του ασφαλούς. Η οπτική αυτή, ωστόσο, καταρρίπτεται από το γεγονός ότι ο μικρός είναι δεύτερος τερματοφύλακας της ομάδας στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι προπονητές και ο οργανισμός του Πανιωνίου τον εμπιστεύονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελεί την εναλλακτική του Γιαννακόπουλου, σε περίπτωση που «στραβώσει» οτιδήποτε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Ένα 15χρονο παιδί, πανέτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό στη Super League 2. Η απόφαση ήταν απόλυτα συνειδητή και ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει τους νεαρούς ποδοσφαιριστές ο Πανιώνιος. Ο Σαρακασίδης, γεννηθείς την 1η Οκτωβρίου του 2010 στην Αθήνα, ήταν ο μικρότερος από τους οκτώ παίκτες ηλικίες 14 έως 18 ετών που μετείχαν στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Από αυτούς ο Παύλος Δερμιτζάκης και το «δεξί του χέρι» Παντελής Μπούσιας ο οποίος έχει πλούσια εμπειρία στην ανάδειξη νεαρών παικτών, κράτησαν τρεις: τον Σαρακασίδη, τον Νίτσο και τον Μπαϊραμίδη οι οποίοι έκτοτε βρίσκονται στο ρόστερ της πρώτης ομάδας.

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή τερματοφυλάκων Παναγιώτη Λαδά, ο Σαρακασίδης ξεχώρισε άμεσα για την ηρεμία που τον διέκρινε και την αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων, συν βέβαια τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη σωματοδομή (1.88 ύψος). Έτσι, πάρθηκε από τον οργανισμό του Πανιωνίου η απόφαση να γίνει τρίτος τερματοφύλακας, αφού θα συμπλήρωνε τα 15 του χρόνια και θα αποκτούσε δικαίωμα υπογραφής επαγγελματικού συμβολαίου. Πράγματι αυτό έγινε τον Οκτώβριο. Στο μεταξύ ο μικρός έπαιρνε λεπτά συμμετοχής με την Κ19 του συλλόγου (εναντίον παιδιών 3 και 4 χρόνια μεγαλύτερων), μέχρι που ο τραυματισμός του Φώτη Σγουρή τον «προβίβασε» σε αναπληρωματικό γκολκίπερ της πρώτης ομάδας, εδώ και τέσσερις αγωνιστικές.

Ο Γιώργος Σαρακασίδης κατάγεται από τη Δράμα και δεν ξεκίνησε ως τερματοφύλακας. Τα προσόντα του για τη συγκεκριμένη θέση «διέγνωσε» ο θείος του, Βασίλης, ο οποίος είναι προπονητής UEFA Α και τον φιλοξενούσε τα καλοκαίρια στη Δράμα. Η αλλαγή θέσης προέκυψε γύρω στα 10 του χρόνια, όταν ανήκε στις Ακαδημίες του Ηλυσιακού και δυο χρόνια αργότερα, στα 12, αποκτήθηκε από τον ιστορικό σύλλογο της Νέας Σμύρνης. Το ταλέντο του δεν άργησε να φανεί, κλήθηκε άμεσα στη μικτή Αθηνών και το 2024 στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας Κ14 στις ΕΠΣ. Λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, κλήθηκε στις προπονήσεις της εθνικής ομάδας Κ15 από τον ομοσπονδιακό Πάνο Καραγιάννη.

Το σημαντικό με την περίπτωση του είναι ότι η διοίκηση Κώστα Ρούπτσου παρέχει πλήρη ελευθερία και μάλιστα ενθαρρύνει τον Παύλο Δερμιτζάκη στην αξιοποίηση νέων παικτών. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Super League 2, του πρωταθλήματος όπου προπονητές απολύονται πριν κλείσουν μήνα και παράγοντες χειροδικούν εναντίον παικτών. Στον Πανιώνιο προσεγγίζουν εντελώς διαφορετικά την κατηγορία και μακάρι να παραμείνουν συνεπείς στο πλάνο αυτό που είναι βέβαιο ότι μακροπρόθεσμα θα τους αποφέρει σημαντικό όφελος.

