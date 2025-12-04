Βρετανία – Νορβηγία: Ετοιμάζουν αμυντική συμφωνία με κοινό στόλο στον Βόρειο Ατλαντικό – Στόχος, τα ρωσικά υποβρύχια

Η Βρετανία και η Νορβηγία ετοιμάζουν κοινό ανθυποβρυχιακό στόλο για να κυνηγήσουν ρωσικά υποβρύχια στον Βόρειο Ατλαντικό. Η νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ έχει στόχο την προστασία των κρίσιμων υποβρύχιων καλωδίων, τα οποία απειλούνται όλο και περισσότερο από τις δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, γράφει η Mailonline.

Τον Νοέμβριο του 2024, το στρατιωτικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar της Μόσχας ταξίδεψε από τη χερσόνησο Κόλα, της Ρωσίας, στη Νορβηγία, κατέβηκε στο Αγγλικό Κανάλι και ανέβηκε στην Ιρλανδική Θάλασσα, όπου εθεάθη να χειρίζεται drones σε μια περιοχή που περιέχει υποβρύχια ενεργειακή και διαδικτυακή υποδομή.

Το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση 30% στα ρωσικά σκάφη που έχουν εντοπιστεί στα ύδατα της Βρετανίας. Η ανακοίνωση για την αμυντική συμφωνία έρχεται, σήμερα, Πέμπτη, την ώρα που ο βρετανός πρωθυπουργός Sir Keir Starmer φιλοξενεί τον Νορβηγό ομόλογό του Jonas Store στην βάση της RAF Lossiemouth στη βόρεια Σκωτία.

Οι δύο ηγέτες θα ακούσουν τις αναφορές των πληρωμάτων των θαλάσσιων περιπολίων που παρακολουθούν ρωσικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένου του κατασκοπευτικού πλοίου Yantar. Πριν από λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες, το Yantar επιτέθηκε με λέιζερ σε αεροσκάφος της RAF και έχει επίσης εντοπιστεί να περιφέρεται ύποπτα γύρω από τις ακτές της Σκωτίας.

Η συμφωνία Lunna House

Η λεγόμενη συμφωνία Lunna House – που πήρε το όνομά της από τη βάση των νησιών Shetland που χρησιμοποίησε η νορβηγική αντίσταση κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου – υποστηρίζεται από μια συμφωνία ύψους 10 δισεκατομμυρίων λιρών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νορβηγίας για την προμήθεια πολεμικών πλοίων, η οποία υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Με βάση την συμφωνία θα κατασκευαστούν φρεγάτες Τύπου 26 στο ναυπηγείο της BAE Systems στη Γλασκόβη, οι οποίες από κοινού με έναν στόλο τουλάχιστον 13 ανθυποβρυχιακών πλοίων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία ( εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε θα είναι νορβηγικά) θα επιχειρούν από κοινού στη βόρεια Ευρώπη.

Τα πολεμικά πλοία θα παρακολουθούν τις κινήσεις του ρωσικού ναυτικού στα ύδατα μεταξύ Γροιλανδίας, Ισλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, προστατεύοντας τα καλώδια και τους αγωγούς του στον βυθό που είναι ζωτικής σημασίας για τα βρετανικά δίκτυα επικοινωνιών, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Οι δρόμοι που ανοίγουν

Η συμφωνία, που θα υπογραφεί από τον υπουργό Άμυνας John Healey και τον Νορβηγό ομόλογό του Tore Sandvik στη Downing Street, θα οδηγήσει επίσης στο να ενταχθεί η Βρετανία στο πρόγραμμα της Νορβηγίας για την ανάπτυξη μητρικών πλοίων για την ανίχνευση ναρκοπεδίων χωρίς πλήρωμα και υποβρύχιων πολεμικών συστημάτων.

Οι Βρετανοί Πεζοναύτες θα εκπαιδευτούν στη Νορβηγία για να πολεμούν σε συνθήκες υπό του μηδενός, και οι δύο χώρες θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στη χρήση τορπιλών sting ray βρετανικής κατασκευής, θα πραγματοποιήσουν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και θα ηγηθούν της υιοθέτησης αυτόνομων συστημάτων από το ΝΑΤΟ στον Άπω Βορρά.

Το Βασιλικό Ναυτικό θα υιοθετήσει επίσης προηγμένους νορβηγικούς πυραύλους επιφανείας – επιφανείας, οι οποίοι μπορούν να καταστρέψουν εχθρικά πλοία σε αποστάσεις άνω των 100 μιλίων. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Σε αυτή την περίοδο βαθιάς παγκόσμιας αστάθειας, καθώς όλο και περισσότερα ρωσικά πλοία εντοπίζονται στα ύδατά μας, πρέπει να συνεργαστούμε με διεθνείς εταίρους για την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας.

Αυτή η ιστορική συμφωνία με τη Νορβηγία ενισχύει την ικανότητά μας να προστατεύουμε τα σύνορά μας και τις κρίσιμες υποδομές από τις οποίες εξαρτώνται οι χώρες μας. Μέσω της κοινής ναυτικής συνεργασίας στον Βόρειο Ατλαντικό, ενισχύουμε την ασφάλεια, υποστηρίζουμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και προβάλλουμε την παγκοσμίου κλάσης ναυπηγική βιομηχανία της Βρετανίας, στη διεθνή σκηνή.»

Οι κοινές περιπολίες

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός John Healey δήλωσε: «Σε αυτή τη νέα εποχή απειλών και με την αυξανόμενη δραστηριότητα της Ρωσίας στον Βόρειο Ατλαντικό, η δύναμή μας προέρχεται από τη σκληρή ισχύ και τις ισχυρές συμμαχίες. Όταν απειλούνται οι κρίσιμες υποδομές και τα ύδατά μας, αναλαμβάνουμε δράση.

Για περισσότερα από 75 χρόνια, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία στέκονται δίπλα-δίπλα στο βόρειο μέτωπο του ΝΑΤΟ, υπερασπίζοντας την Ευρώπη και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των λαών μας. Αυτή η συνεργασία μας οδηγεί ακόμη πιο μακριά, καθιστώντας τις χώρες μας πιο ασφαλείς στο εσωτερικό και πιο ισχυρές στο εξωτερικό.

Μέσω της συμφωνίας Lunna House, θα περιπολούμε ενωμένοι τον Βόρειο Ατλαντικό, θα εκπαιδευόμαστε μαζί στην Αρκτική και θα αναπτύξουμε τον προηγμένο εξοπλισμό που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών μας τώρα και στο μέλλον. Ενισχύουμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια και υλοποιούμε το σχέδιό μας που δίνει προτεραιότητα στο ΝΑΤΟ.»

Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του στο ΝΑΤΟ ανησυχούν όλο και περισσότερο για τον κίνδυνο που παρουσιάζει η Μόσχα αναφορικά με τα υποβρύχια καλώδια και τους αγωγούς, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Οι επιθέσεις σε υποθαλάσσιες υποδομές θα μπορούσαν να προκαλέσουν «καταστροφικές διαταραχές» στα χρηματοπιστωτικά και επικοινωνιακά συστήματα στα οποία βασίζονται οι Βρετανοί, προειδοποίησε η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας σε έκθεση που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο, σημειώνει η Mailonline.