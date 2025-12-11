Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Στη σύλληψη οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησαν άνδρες της Τροχαίας Αττικής Οδού, καθώς παρέσυρε έναν τροχονόμο κατά τη διάρκεια ελέγχου, ένα χιλιόμετρο πριν από την έξοδο Ηρακλείου.
  • Η Τροχαία πραγματοποιούσε ελέγχους για τον εντοπισμό οδηγών μοτοσικλετών που δεν είχαν τις πινακίδες τους, ώστε να μην καταγράφονται παραβάσεις ταχύτητας και να φεύγουν από τα διόδια χωρίς να πληρώνουν.
  • Ο οδηγός, ενώ είχε ακινητοποιηθεί, ανέβηκε στη μοτοσυκλέτα, πάτησε γκάζι για να φύγει και παρέσυρε τον τροχονόμο, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Στη σύλληψη οδηγού μοτοσικλέτας προχώρησαν άνδρες της Τροχαίας Αττικής Οδού, καθώς νωρίτερα παρέσυρε έναν τροχονόμο κατά τη διάρκεια ελέγχου, στην Αττική Οδό, ένα χιλιόμετρο πριν από την έξοδο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Η Τροχαία πραγματοποιούσε ελέγχους στην Αττική Οδό για τον εντοπισμό οδηγών μοτοσικλετών που δεν είχαν τις πινακίδες τους, ώστε να μην καταγράφονται οι παραβάσεις ταχύτητας και για να φεύγουν από τα διόδια χωρίς να πληρώνουν.

Ο οδηγός στις 8:20 το πρωί της Πέμπτης (11/12) ενώ είχε ακινητοποιηθεί από συμβατικό αυτοκίνητο της Τροχαίας, όταν του ζήτησαν τα στοιχεία του ανέβηκε στη μοτοσυκλέτα, πάτησε γκάζι για να φύγει και παρέσυρε τον τροχονόμο, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

 

