Πάτρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 51χρονος εργάτης που έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεάτιο ανελκυστήρα

  • Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες (11/12) σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην Πάτρα.
  • Ο εργάτης έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.
  • Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε χθες (11/12) σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου στην Πάτρα.

Ο εργάτης, έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, σύμφωνα με το tempo24.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

