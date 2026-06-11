Σύγκρουση οχημάτων στην Αγία Παρασκευή – Σε κατάσταση μέθης και χωρίς δίπλωμα ο ένας οδηγός

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Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ένα άνδρας 51 ετών, ο οποίος προκάλεσε ατύχημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 51χρονος συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του, με άλλο όχημα, στη συμβολή των οδών Ανθυπολοχαγού Τασοπούλου και Βόρα, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό, παρά μόνον με υλικές ζημιές.

Στο σημείο μετέβη η Τροχαία και στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε ο 51χρονος βρέθηκε ότι ήταν σε κατάσταση μέθης με ποσοστό αλκοόλ 0,82, όταν το όριο είναι 0,25.

Επίσης διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί από την Τροχαία σε προγενέστερο χρόνο.

Ο οδηγός συνελήφθη και σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.