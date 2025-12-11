Χριστίνα Λαμπίρη: «Όλα αυτά κάποιος τα διαρρέει για να χτυπάνε… καμπανάκια – Το θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο»

Για την αποχή της από την τηλεόραση και για όσα έχουν αλλάξει στο τηλεοπτικό πεδίο, μίλησε η Χριστίνα Λαμπίρη.

Επτά χρόνια εκτός τηλεόρασης: Ποια ήταν η πιο δύσκολη και ποια η πιο απελευθερωτική στιγμή αυτού του χρονικού διαστήματος;

«Κοίταξε, η πιο δύσκολη στιγμή ήταν σίγουρα το 2018, το οποίο ήταν γενικότερα μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, γιατί άλλαξε η ζωή μου σε πολλά επίπεδα. «Έφυγε» η μητέρα μου, σταμάτησα την τηλεόραση… Θεωρώ, λοιπόν, ότι ίσως το πιο δύσκολο ήταν αυτό, η μετάβαση σε μια διαφορετική καθημερινότητα από αυτή που είχα μάθει να ζω. Μια αλλαγή σελίδας που έγινε σχεδόν ακαριαία, μέσα σε λίγους μήνες. Από την άλλη μεριά, θα σου πω ότι πάρα πολύ ωραίες στιγμές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα περάσαμε με τον Θανάση την εποχή του Covid που ήμασταν στο σπίτι μας, όσο κι αν αυτό μπορεί ν’ ακούγεται περίεργο. Το πιστεύεις ότι υπάρχουν στιγμές που το αναπολούμε; Δεν υπήρχαν υποχρεώσεις, μόνο αυτή η γαλήνη του τίποτα».

Σου λείπει ποτέ ο «αέρας» της ζωντανής εκπομπής;

«Μέχρι και πριν από ένα δυο χρόνια μου έλειπε. Τώρα πια δεν το σκέφτομαι καν.

Κι αν έρθει πρόταση με δικούς σου όρους σε κάτι που σου αρέσει, θα πεις όχι;

«Θα το σκεφτώ τότε. Άλλωστε, έχει γίνει τόσο δύσκολος στίβος πια η τηλεόραση, που δεν ξέρω αν θα μπορούσα να υπάρξω σε αυτήν όπως είναι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ενσωματωθώ, να προσφέρω και -το σημαντικότερο- να επιβιώσω. Γιατί καλά ξεκινάς μια εκπομπή. Μένεις; Και πόσο; Οι τηλεθεάσεις είναι άλλες πλέον, ενώ υπάρχει και μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση από τους καναλάρχες».

Τι εννοείς;

«Κάποτε «χτίζονταν» οι εκπομπές με προσπάθεια και υπομονή. Εκανε ο σταθμός μια επένδυση σε ένα πρόσωπο που εμπιστευόταν και δεν χρειαζόταν να του αποδώσει αμέσως σε τηλεθέαση. Υπήρχε υπομονή για να «χτιστεί» μια τηλεοπτική συνήθεια. Νομίζω τώρα πια λείπει η υπομονή στα κανάλια. Βλέπεις πως όταν μια εκπομπή δεν φέρει τα αναμενόμενα νούμερα από τον πρώτο μήνα, αρχίζει η παραφιλολογία στα media. Τι αλλαγές θα γίνουν; Θα βγάλει τη χρονιά; Ποιος φταίει; Ο παρουσιαστής; Ο αρχισυντάκτης; Ο Ερμής που είναι ανάδρομος; ‘Ολα αυτά κάποιος τα διαρρέει για να χτυπάνε… καμπανάκια! Το θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο αυτό, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα δεν κάνει καλό στην ίδια την εκπομπή σε σχέση με τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει τι τηλεθέαση κάνει μια εκπομπή. Όταν εμείς είμαστε εδώ για να του τη θυμίζουμε, είναι σαν να του λέμε πως αυτή δεν πάει καλά, μην τη βλέπεις. Κάπου τον επηρεάζεις».