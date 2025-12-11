Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή – Θα γίνει τον Σεπτέμβριο»

  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε σε φιλανθρωπικό event και μίλησε στην κάμερα του Happy Day, αναφερόμενη στην τηλεοπτική της επιστροφή.
  • Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως «είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή», η οποία «θα γίνει τον Σεπτέμβριο», χωρίς ωστόσο να σχολιάσει αν θα είναι σε συγκεκριμένη εκπομπή.
  • Παράλληλα, η Σπυροπούλου μίλησε και για συνεργασίες που της επέβαλαν στο παρελθόν, δηλώνοντας: «Μου έχουν επιβάλλει συνεργασία και αντέδρασα με υπομονή. Τι να κάνω; Συνεργάστηκα».
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε σε φιλανθρωπικό event και μίλησε στην κάμερα του Happy Day. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τηλεοπτική επιστροφή της, αλλά και σε συνεργασίες που της επέβαλαν στο παρελθόν.

«Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή. Θα γίνει τον Σεπτέμβριο» είπε, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει αν θα είναι σε συγκεκριμένη εκπομπή. «Θα επιστρέψω, δεν είναι αρκετό» σχολίασε.

«Μου έχουν επιβάλλει συνεργασία και αντέδρασα με υπομονή. Τι να κάνω; Συνεργάστηκα» απάντησε σε ερώτηση αν κάποιο κανάλι της επέβαλε συνεργασία με συγκεκριμένο άνθρωπο.

