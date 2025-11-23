Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο – υπερπαραγωγή που στόλισε στο σπίτι της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στολίζοντας στο σπίτι της ένα εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που θυμίζει υπερπαραγωγή. Η παρουσιάστρια, η οποία το τελευταίο διάστημα απέχει από την τηλεόραση, έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της, περνώντας τον περισσότερο χρόνο της με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, και τους δύο γιους τους.

Το βράδυ του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο, δείχνοντας το στολισμένο δέντρο του σπιτιού της. Η διακόσμηση εντυπωσιάζει, καθώς δίπλα στα λαμπάκια και τα στολίδια υπάρχει και ένα υπέροχο τρενάκι, το οποίο κινείται γύρω από τη βάση του δέντρου, προσθέτοντας μια παραμυθένια πινελιά στο σκηνικό.

Η επιλογή της παρουσιάστριας ακολουθεί τη νέα τάση στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση για το 2025, που θέλει τα δέντρα να συνοδεύονται από θεματικά στοιχεία, όπως μικρά τρενάκια ή φωτιζόμενα τοπία, δημιουργώντας μια πιο ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Δείτε βίντεο