Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Οι σημαντικές συναντήσεις στη ζωή μου με έχουν μετακινήσει ριζικά»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», μίλησε στη Διονυσία Μαρίνου και στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τη μυθοπλασία, τις προσωπικές της εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τηλεόραση σήμερα.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι το θέμα που αγγίζει περισσότερο τη σύγχρονη εποχή είναι «ο μεγάλος μοιραίος έρωτας», ένα ζήτημα που όπως είπε συγκινεί διαχρονικά το κοινό. Αναφέρθηκε, επίσης, στο πρόβλημα υγείας του παιδιού της ηρωίδας που υποδύεται, τονίζοντας πως το πώς εκείνη το αντιμετωπίζει ψυχολογικά, συναισθηματικά και οικονομικά, είναι το κέντρο της ιστορίας. «Το θέμα του παιδιού είναι πυρηνικό στο πώς επιδρά στον θεατή», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι τα αδιέξοδα και οι επιλογές που φέρνει αυτή η δοκιμασία αποτελούν τον πυρήνα της σειράς.

Μιλώντας για τις προσωπικές της εμπειρίες, η Ηλιάνα Μαυρομάτη αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια συγκεκριμένη νύχτα που να άλλαξε τη ζωή της, ωστόσο θεωρεί πως «όλες οι σημαντικές συναντήσεις με έχουν μετακινήσει ριζικά». Όπως είπε, μπορεί να μην συνέβη κάτι μέσα σε μία νύχτα, όπως συχνά συμβαίνει στη μυθοπλασία, αλλά πιστεύει πως «ο έρωτας και οι σημαντικές συναντήσεις αλλάζουν τον ρου της πορείας ενός ανθρώπου».

Αναφερόμενη στις τηλεοπτικές τάσεις, σημείωσε ότι «μέχρι πέρυσι επικρατούσαν οι δραματικές σειρές, ενώ φέτος το κοινό στρέφεται περισσότερο στις κωμωδίες». Όπως εξήγησε, αυτό ίσως να οφείλεται στην ανάγκη του κόσμου για πιο ανάλαφρες ιστορίες, χωρίς ωστόσο να χάνει το ενδιαφέρον του για το δράμα. «Η κωμωδία είναι δύσκολο είδος για να πετύχει και να πάει καλά», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως κάθε εποχή καθορίζει διαφορετικά τις τηλεοπτικές προτιμήσεις.

Τέλος, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια ηθοποιός σήμερα, η Μαυρομάτη τόνισε ότι το πιο απαιτητικό κομμάτι είναι «να μπορέσει να αντεπεξέλθει στους γρήγορους ρυθμούς της τηλεόρασης και να κρατήσει την ποιότητα στη δουλειά της». Εξήγησε ότι είναι σημαντικό να παραμένει κανείς δημιουργικός μέσα στις πιεστικές συνθήκες, να δοκιμάζει καινούργια πράγματα, να μην τυποποιείται και να αντέχει, ειδικά όταν παράλληλα συμμετέχει και στο θέατρο.