Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση το ζευγάρι που έπαθε δηλητηρίαση από μανιτάρια στην Έδεσσα – Η ανάρτηση του γιου τους

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται ένας 65χρονος και μια 55χρονη από την Έδεσσα, οι οποίοι δηλητηριάστηκαν μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχαν μαζέψει μόνοι τους. Το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025, το ζευγάρι μεταφέρθηκε με αεροσκάφος C-130 στην Αθήνα, ώστε να διακομιστεί στη συνέχεια στην Ιταλία για επείγουσα μεταμόσχευση. Οι δύο ασθενείς νοσηλεύονται πλέον σε διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα, στη Ρώμη και στην Πίζα.

Οι γιατροί που τους περιέθαλψαν διαπίστωσαν οξεία ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης κατάλληλων μοσχευμάτων. Παράλληλα, οργανώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ η μεταφορά τους στο εξωτερικό, προκειμένου να δοθεί η μάχη για τη ζωή τους.

Ο γιος του ζευγαριού έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των ελληνικών νοσοκομείων, αλλά και σε όλους όσοι στηρίζουν την οικογένειά του αυτές τις δύσκολες ώρες. Στην ανάρτησή του ενημέρωσε ότι οι γονείς του παραμένουν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και βρίσκονται υπό τη φροντίδα εξειδικευμένων και έμπειρων γιατρών στην Ιταλία.

Αναλυτικά, ανέφερε:

«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτόν τον αγώνα.

Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας.

Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση.

Σας ευχαριστώ»

Το ζευγάρι είχε μαζέψει άγρια μανιτάρια από περιοχή της Έδεσσας και τα κατανάλωσε χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν δηλητηριώδη. Αρχικά νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας, όμως η υγεία τους επιδεινώθηκε ραγδαία, γεγονός που οδήγησε στη μεταφορά τους στο ΑΧΕΠΑ και, τελικά, στη διακομιδή τους στο εξωτερικό προκειμένου να σωθεί η ζωή τους.