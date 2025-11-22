ΣΥΡΙΖΑ: Προφανής η αδυναμία του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε ακραία φαινόμενα

«Η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ανέδειξε για μια ακόμη φορά την πραγματικότητα μιας ανοχύρωτης πολιτείας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του  το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Το κύμα καταστροφών επανέφερε στο προσκήνιο την αδυναμία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε ακραία φαινόμενα, που όλοι πια αντιλαμβάνονται ότι δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά σοβαρή πιθανότητα, σε λίγα χρόνια ίσως τον κανόνα. Η Πολιτική Προστασία προσεγγίζεται από την κυβέρνηση με επικοινωνιακούς όρους και μεγάλα λόγια», τονίζει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Ή πραγματικότητα είναι ότι δρόμοι και καλλιέργειες έχουν καταστραφεί, σπίτια πλημμύρισαν, επιχειρήσεις επλήγησαν και χωριά αποκλείστηκαν από το νερό.  Οι σχεδιασμοί ελλιπείς ή ανύπαρκτοι, οι υποδομές σε αδυναμία αποτροπής, τα μεγάλα έργα πουθενά ή στα χαρτιά και η κυβέρνηση επιχαίρει με κάθε ευκαιρία για την πολιτική της και την πορεία της χώρας.

Ποιος είναι ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός; Που είναι τα αντιπλημμυρικά έργα; Που βρίσκεται το επιτελικό κράτος;  Η σφοδρότητα των φαινομένων δεν αμφισβητείται, αλλά ακριβώς γι’ αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η πρόληψη, ο σχεδιασμός και η αποτελεσματική κρατική αρωγή.

Το ελάχιστο που μπορεί να πράξει η κυβέρνηση της ΝΔ αυτές τις στιγμές είναι να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους των περιοχών που έπληξε η κακοκαιρία και να επιταχύνει τα έργα αποκατάστασης.

Γι’ αυτό χρειάζεται ισχυρή αυτοδιοίκηση, γι’ αυτό χρειάζεται να αποκεντρώσουμε πόρους και εργαλεία για να πετύχουμε την πρόληψη, τις αποτελεσματικές υποδομές, την ανθεκτικότητα. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ιδίως για την περιφέρεια. Για τέτοιες περιστάσεις αυτό το ταμείο ονομάστηκε και Ανθεκτικότητας», καταλήγει η ανακοίνωση.

