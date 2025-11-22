Κηφισιά: Σε μαθητικό πάρτι θα τραγουδούσε ο γνωστός τράπερ που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Σε μαγαζί όπου είχε προγραμματιστεί να γίνει και μαθητικό πάρτι κατευθυνόταν ο 21χρονος τράπερ, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών το βράδυ της Παρασκευής 21/11, στην περιοχή της Κηφισιάς.

Ο ανερχόμενος τράπερ συνελήφθη μαζί με τον μάνατζέρ του, ο οποίος βρίσκονταν στο όχημα, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τους σταμάτησαν για έλεγχο.

Σύμφωνα με το mega, στο τιμόνι βρισκόταν ο 21χρονος τράπερ. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, μικροποσότητες κάνναβης και ένας τρίφτης, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους δύο άνδρες.

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρουν ότι ο τράπερ θα εμφανιζόταν σε κατάστημα όπου είχε προγραμματιστεί μαθητικό πάρτι, το οποίο τελικά δεν έγινε.

Ο ίδιος τράπερ είχε συλληφθεί και πέρυσι στην Κηφισιά για απείθεια, καθώς δεν δέχτηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αστυνομικών.

Σήμερα, ο τράπερ έκανε μία ανάρτηση στα social media, ζητώντας συγγνώμη για το χθεσινό περιστατικό. «Όλοι έχουμε κακές συνήθειες, που πρέπει να κόψουμε όποιες κι αν είναι αυτές», γράφει μεταξύ άλλων.

 

