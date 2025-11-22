Ξεσπά αγρότης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα – «Δεν έχω άλλους πόρους»

Σε απόγνωση βρίσκονται και οι αγρότες από τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα.

Ένας καλλιεργητής φασολιών ξεσπά στην κάμερα του ΑΝΤ1, αφού είδε τη μισή του σοδιά να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά.

Ο κ. Χαράλαμπος είδε και φέτος τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

«Να είναι η δεύτερη φορά που πλημμυρίζουμε… είναι αμαρτία από τον Θεό. Δεν έχω άλλους πόρους. Αν είχα άλλους πόρους θα καθόμουν σπίτι μου… στη ζέστη…», ανέφερε.

Αγρότης ο ίδιος, αυτό το χωράφι στο οποίο καλλιεργεί φασόλια αποτελεί τη μόνη πηγή εισοδήματος. Τα έξοδα για να καλλιεργηθεί μεγάλα και, όπως λέει, οι αποζημιώσεις θα καθυστερήσουν:

«Όλοι κάνουμε έξοδα. Κάναμε έξοδα, τα οποία δεν ανταποκρίνονται και οι αποζημιώσεις έρχονται μετά από 6-7 μήνες. Τι να το κάνω εγώ αν έρθουν σε 6-7 μήνες; Μας έχουν χρεώσει και ο κόσμος διαμαρτύρεται», λέει ο αγρότης.

Οι ζημιές που προκάλεσε η υπερχείλιση του Αλιάκμονα, είναι τόσο εκτεταμένες που θα χρειαστεί καιρός πριν καταφέρει να ξαναμπεί στο χωράφι του. Σύμφωνα με τον ίδιο, Δήμος και Περιφέρεια ερίζουν για το έργο της διαπλάτυνσης της κοίτης του ποταμού, που θα έδινε λύση στο πρόβλημα των αγροτών.