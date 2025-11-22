Euronext: Σημαντική η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών – Η Ελλάδα κατάφερε να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια

Euronext: Σημαντική η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών – Η Ελλάδα κατάφερε να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια

Την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από την Euronext και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα σχολίασε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Euronext Stéphane Boujnah στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Όπως επισήμανε ζητούμενο είναι η διασύνδεση των οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στις παγκόσμιες αγορές να χρηματοδοτούν τις οικονομίες των χωρών.

Αυτός είναι και ο λόγος που καθιστά σπουδαία την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext, σημείωσε ο κ.Boujnah, καθώς, όπως συμπλήρωσε, η εξαγορά αυτή κινείται στη λογική της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου.

Ο κ. Boujnah είπε ακόμα ότι η Ελλάδα, η οποία ανήκε στις χώρες που χαρακτηρίζονταν με το υποτιμητικό ακρωνύμιο PIGS και είχαν γίνει στόχος κριτικής, έχει καταφέρει να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Τέλος ο κ. Boujnah χαρακτήρισε εκπληκτικές τις μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας.

Παρακολουθείστε την δήλωση εδώ.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

