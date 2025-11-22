Παγκράτι: Αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο οδηγοί για την θανατηφόρα παράσυρση – Προσωρινά στο Αιγινήτειο η κόρη της 75χρονης

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της μία 75χρονη, χθες, στο Παγκράτι.

Ο 84χρονος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου και η 58χρονη οδηγός του δεύτερου εμπλεκόμενου οχήματος, που τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Λαικό Νοσοκομείο, συνελήφθησαν, όπως προβλέπεται, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πώς έγινε η θανατηφόρα παράσυρση

Οι πληροφορίες για το τροχαίο που οδήγησε στην θανατηφόρα παράσυρση της 75χρονης, συγκλονίζουν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 84χρονος οδηγός φέρεται να παραβίασε προτεραιότητα, να συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και να παρέσυρε την 75χρονη, η οποία περπατούσε στο πεζοδρόμιο με την κόρη της, που είναι άτομο με αναπηρία. Στη συνέχεια, το όχημά του προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Ο ηλικιωμένος οδηγός κινείτο στην οδό Νεοπτολέμου. Πέρασε την διασταύρωση με την οδό Ιλιάδος χωρίς να ελέγξει. Αποτέλεσμα ήταν να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο, που κατέβαινε την οδό Ιλιάδος, να παρασύρει την 75χρονη πεζή και μετά να προσκρούσει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το δυστύχημα έγινε μπροστά στα μάτια της 32χρονης κόρης της 75χρονης, η οποία, ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε. Αντιλήφθηκε ότι συνέβη κάτι κακό και αναζητούσε τη μητέρα της.

«Η γυναίκα ήταν εκεί που είναι το μαύρο αυτοκίνητο. Πήρε τον προφυλακτήρα, την χτύπησε και μετά ό,τι ήταν δεξιά, αριστερά, έξι-επτά αυτοκίνητα», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών φρόντισαν για την άμεση ψυχολογική στήριξη της κόρης της 75χρονης. Αρχικά οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς στο Τμήμα της περιοχής, όπου της παρασχέθηκε στήριξη από ψυχολόγο της ΕΛΑΣ. Τη νύχτα, με εντολή εισαγγελέα, φιλοξενήθηκε προσωρινά στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, καθώς είναι ορφανή και οι μοναδικοί συγγενείς της οικογένειας βρίσκονται στην επαρχία.

«Άφησε εν ζωή ένα παιδί, που είναι ΑμεΑ και το κυριότερο είναι ότι αυτό το παιδί πλέον δεν έχει κανέναν άνθρωπο στον κόσμο για το προστατεύσει», λέει ένας μάρτυρας.

Μία άλλη μάρτυρας λέει για τον 84χρονο οδηγό πως «είπαν ότι έτρεχε αυτός ο κύριος, με 70-80 σε αυτόν τον δρόμο, είναι απίστευτο».

 

