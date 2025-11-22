Άκης Πετρετζίκης: «Η κόρη είναι η Αχίλλειος πτέρνα ενός πατέρα»

Αντωνία Ρηγάτου

lifestyle

Άκης Πετρετζίκης

Ο Άκης Πετρετζίκης μίλησε στην εκπομπή «καλύτερα δε γίνεται» για τον ρόλο του ως πατέρας και σύζυγος, εξηγώντας πως η οικογένεια έχει αλλάξει τη ζωή και τον τρόπο σκέψης του. Ο σεφ εξομολογήθηκε ότι η κόρη του είναι η «Αχίλλειος πτέρνα» του και πως νιώθει ενοχικά όταν λείπει σε ταξίδια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Πετρετζίκης: «Η Αχίλλειος πτέρνα ενός πατέρα είναι η κόρη του»

«Δεν μπορώ να σου εξηγήσω πόσο δύσκολο κομμάτι είναι η κόρη για ένα πατέρα. Θεωρώ οτι είναι η «Αχίλλειος πτέρνα» του ανδρός η κόρη του πατέρα. Δηλαδή, ό,τι στραβό μπορεί να του συμβεί. Μπορεί να του συμβεί μόνο και μόνο για την κόρη του. Δηλαδή, νιώθεις τόσο ευάλωτος όταν έχεις δίπλα την κόρη σου, δηλαδή άλλη αίσθηση έχει ο άνδρας όταν είναι με τον γιό του και άλλη αίσθηση οταν είναι με την κόρη του. Δηλαδή, πάει να πέσει ο Αχιλλέας και είναι σε φάση να πέσω να μην πέσω.  Άλλα συναισθήματα ο γιος, άλλα η κόρη. Είναι τρομερά και τα δύο» είπε ο γνωστός Σεφ στην Ναταλία Γερμανού.

«Η οικογένεια με έκανε να τα βλέπω όλα διαφορετικά»

Και πρόσθεσε «Νιώθω ενοχικά, γιατί φεύγω ταξίδια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και φεύγω κάτι τριήμερα με τετραήμερα και αφήνω πίσω τη γυναίκα μου με τα παιδιά. Υπάρχει μια ενοχικότητα για αυτό το πράγμα, επειδή λείπω αρκετά. Γενικά όταν γυρνάω πίσω προσπαθώ να γίνομαι ένα με τα παιδιά μου. Ο μπαμπάς παίζει με τα παιδιά  και γενικά η εκπαίδευση έρχεται από την μαμά. Καταλαβαίνεις και λίγο όλη την κοινωνία. Καταλαβαίνεις μια μαμά που πηγαίνει στην δουλειά της. Καταλαβαίνεις έναν μπαμπά που πηγαίνει στη δουλειά του. Όλο αυτό το πράγμα με την οικογένεια με έκανε να τα βλέπω όλα διαφορετικά. Τα πάντα γύρω μου», εξομολογήθηκε ο Άκης Πετρετζίκης.

