Μαριέττα Χρουσαλά: Στόλισε το δέντρο της και μας βάζει σε χριστουγεννιάτικο κλίμα – Δείτε τις φωτογραφίες

Αντωνία Ρηγάτου

lifestyle

Η Μαριέττα Χρουσαλά στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της ένα στολίδι που προσελκύει το βλέμμα και δημοσίευσε φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Μαριέττα Χρουσαλά μοιράστηκε στιγμιότυπα στο instagram και ποζάρει μπροστά στο εντυπωσιακά στολισμένο δέντρο, με το γιορτινό σκηνικό να τραβά τα βλέμματα. Το ψηλό χριστουγεννιάτικο δέντρο, διακοσμημένο με κόκκινα στολίδια και λαμπερές φωτεινές λεπτομέρειες, δεσπόζει σε μια γωνιά με μεγάλα παράθυρα που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη μαγική ατμόσφαιρα.

10:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

