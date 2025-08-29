Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε με γουρουνάκια στην Άτοκο – ΦΩΤΟ

Enikos Newsroom

lifestyle

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ

Μια ξεχωριστή εμπειρία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μαριέττα Χρουσαλά.

Μαριέττα Χρουσαλά: Το βίντεο… κάτω από το νερό – «Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι»

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας απολαμβάνει τις διακοπές της στο μικρό νησάκι Άτοκος, στο Ιόνιο, και την Πέμπτη (28/8) δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά μοναδικά στιγμιότυπα από το μπάνιο της στη θάλασσα.

Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι η ίδια και η οικογένειά της δεν κολύμπησαν μόνοι τους, αλλά παρέα με… γουρουνάκια! Η Μαριέττα Χρουσαλά, ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας και τα παιδιά τους έπαιξαν και έκαναν βουτιές μαζί τους, ζώντας μια εμπειρία που θύμιζε εικόνες από εξωτικά μέρη.

«Μία από τις πιο μοναδικές εμπειρίες. Στην τελευταία φωτογραφία μπορείτε να δείτε το χέρι της μόνιμης photobomber μου, της Eve», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα της ανάρτησής της στα αγγλικά.

ΧΡΟΥΣΑΛΑ

ΧΡΟΥΣΑΛΑ

ΧΡΟΥΣΑΛΑ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκρολάρετε πριν τον ύπνο; Τι να κάνετε για να προστατευτείτε από το μπλε φως στο κινητό

Αλλάζει ο χάρτης της Υγείας στη Θεσσαλονίκη-Σε εξέλιξη η κατασκευή τριών μεγάλων έργων

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

89η ΔΕΘ: Το Υπερταμείο παρουσιάζει την «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης»

Apple: Ανακοίνωσε επίσημα το event για το iPhone 17 – «Awe dropping»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
04:20 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας

Μια μικρή απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με την οικογένειά τη...
00:05 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Μαρία Μπεκατώρου: «Οι παρέες γράφουν τις πιο ωραίες ιστορίες…»

Η Μαρία Μπεκατώρου απολαμβάνει και φέτος το καλοκαίρι της με τον πιο αυθεντικό τρόπο, δίπλα στ...
21:17 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Λουκία Μιχαλοπούλου: «Η απώλεια του πατέρα μου με σόκαρε, ζω με τον φόβο ότι μπορεί να χάσω τα πάντα»

Η ηθοποιός Λουκία Μιχαλοπούλου μίλησε ανοιχτά για το αποτύπωμα που άφησε μέσα της η απώλεια το...
20:59 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

«Ήθελα να την παντρευτώ»: Η επική αντίδραση 4χρονου όταν έμαθε ότι η Τέιλορ Σουίφτ αρραβωνιάστηκε – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας 4χρονος θαυμαστής της Τέιλορ Σουίφτ έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix