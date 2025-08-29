Μαριέττα Χρουσαλά: Κολύμπησε με γουρουνάκια στην Άτοκο – ΦΩΤΟ

Μια ξεχωριστή εμπειρία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μαριέττα Χρουσαλά.

Η παρουσιάστρια και επιχειρηματίας απολαμβάνει τις διακοπές της στο μικρό νησάκι Άτοκος, στο Ιόνιο, και την Πέμπτη (28/8) δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά μοναδικά στιγμιότυπα από το μπάνιο της στη θάλασσα.

Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι η ίδια και η οικογένειά της δεν κολύμπησαν μόνοι τους, αλλά παρέα με… γουρουνάκια! Η Μαριέττα Χρουσαλά, ο σύζυγός της Λέων Πατίτσας και τα παιδιά τους έπαιξαν και έκαναν βουτιές μαζί τους, ζώντας μια εμπειρία που θύμιζε εικόνες από εξωτικά μέρη.

«Μία από τις πιο μοναδικές εμπειρίες. Στην τελευταία φωτογραφία μπορείτε να δείτε το χέρι της μόνιμης photobomber μου, της Eve», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στη λεζάντα της ανάρτησής της στα αγγλικά.