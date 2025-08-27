Μαριέττα Χρουσαλά: Το βίντεο… κάτω από το νερό – «Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι»

Η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές, δημοσιεύοντας υλικό που ξεχωρίζει στα κοινωνικά δίκτυα. Η πρώην παρουσιάστρια έχει επιλέξει να δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την καθημερινότητά της, δίνοντάς τους μια γεύση από το πώς περνά τις μέρες της.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανεβάζει συχνά φωτογραφίες και βίντεο από τους προορισμούς που επισκέπτεται, με φόντο τα καταγάλανα νερά και τις όμορφες παραλίες. Με τον τρόπο αυτό, το κοινό της βλέπει ένα κομμάτι από την πιο χαλαρή πλευρά της ζωής της.

Στην τελευταία της ανάρτηση δημοσίευσε ένα βίντεο όπου φαίνεται να κολυμπά κάτω από το νερό, φορώντας μάσκα και πέδιλα, για να μπορεί να εξερευνήσει τον βυθό. Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η ίδια έγραψε: «Με αγάπη. Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι».