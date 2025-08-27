Μαριέττα Χρουσαλά: Το βίντεο… κάτω από το νερό – «Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι»

Enikos Newsroom

lifestyle

Μαριέττα Χρουσαλά: Το βίντεο… κάτω από το νερό – «Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι»

Η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές, δημοσιεύοντας υλικό που ξεχωρίζει στα κοινωνικά δίκτυα. Η πρώην παρουσιάστρια έχει επιλέξει να δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την καθημερινότητά της, δίνοντάς τους μια γεύση από το πώς περνά τις μέρες της.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανεβάζει συχνά φωτογραφίες και βίντεο από τους προορισμούς που επισκέπτεται, με φόντο τα καταγάλανα νερά και τις όμορφες παραλίες. Με τον τρόπο αυτό, το κοινό της βλέπει ένα κομμάτι από την πιο χαλαρή πλευρά της ζωής της.

Στην τελευταία της ανάρτηση δημοσίευσε ένα βίντεο όπου φαίνεται να κολυμπά κάτω από το νερό, φορώντας μάσκα και πέδιλα, για να μπορεί να εξερευνήσει τον βυθό. Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η ίδια έγραψε: «Με αγάπη. Δεν θέλω να τελειώσει το καλοκαίρι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακο...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7% τον Απρίλιο

Το αναδιπλούμενο iPhone έρχεται το 2026 με 4 κάμερες, Touch ID και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
00:30 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά την φουρτούνα έρχεται μπουνάτσα» – Η ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram

Ύστερα από την δύσκολη περίοδο που πέρασε με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μαζ...
22:25 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία συνάντηση με την αδελφή του και η οριστική ρήξη με την οικογένειά του

Χωρισμένη στα… δύο είναι πλέον η οικογένεια Μαζωνάκη. Έντεκα μέρες μετά τις εικόνες που ...
22:19 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Τάσος Χαλκιάς: «Αυτά με το metoo δεν είναι κάτι καινούριο – Είναι γενικό πρόβλημα της κοινωνίας»

Στον καναπέ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» κάθισε το πρωί της Τρίτης (26/8) ο Τάσος Χαλκιάς. Ο...
20:26 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Aρραβωνιάστηκαν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έπειτα από δύο χρόνια σχέσης – Η φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν επίσημα τον αρραβώνα τους, μοιράζοντας κοινές φ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο