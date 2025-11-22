Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Λιπόθυμη βρέθηκε η αδελφή του

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) στους Κιρκιζάτες της Άρτας. Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για φωτιά σε διπλοκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost.gr, στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 42 χρονών. Ο 44χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε, όμως φτάνοντας στο νοσοκομείο της Άρτας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα τραύματα από την πτώση ήταν βαρύτατα και του κόστισαν την ζωή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως όταν η 42χρονη είδε τον αδελφό της να πέφτει στο κενό θέλησε και η ίδια να βάλει τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού και η ίδια παρέμεινε εντός της κατοικίας.

Προφανώς στη συνέχεια λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι, όπου εκεί εντοπίστηκε λιπόθυμη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.