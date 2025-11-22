Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρός 44χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Λιπόθυμη βρέθηκε η αδελφή του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστικό όχημα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (22/11) στους Κιρκιζάτες της Άρτας. Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για φωτιά σε διπλοκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας epiruspost.gr, στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου διέμεναν δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 42 χρονών. Ο 44χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, βγήκε στο μπαλκόνι και βούτηξε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε, όμως φτάνοντας στο νοσοκομείο της Άρτας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα τραύματα από την πτώση ήταν βαρύτατα και του κόστισαν την ζωή.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως όταν η 42χρονη είδε τον αδελφό της να πέφτει στο κενό θέλησε και η ίδια να βάλει τέλος στη ζωή της. Σύμφωνα με πληροφορίες έβαλε φωτιά σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού και η ίδια παρέμεινε εντός της κατοικίας.

Προφανώς στη συνέχεια λειτούργησε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και η γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι, όπου εκεί εντοπίστηκε λιπόθυμη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο στην προσπάθειά του να διαφύγει

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέν...
10:12 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Δύσκολη η επόμενη ημέρα σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα, καταγράφουν ζημιές στην Κέρκυρα – Ανησυχία για τη νέα επιδείνωση του καιρού

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με αλ...
09:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα: 3χρονη και 4χρονος εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνοι τους – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), πολίτης εντόπισε δύο παιδιά 3 και 4 ετών να περιπλανώνται χωρίς...
08:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή (23/11) στο κέντρο της Α...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα