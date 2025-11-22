Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους»

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης

Συνάντηση με νέες και νέους είχε απόψε στην Πάτρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην αχαϊκή πρωτεύουσα, όπου αύριο Κυριακή πραγματοποιείται η περιφερειακή συνδιάσκεψη για την Δυτική Ελλάδα.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «το σχέδιό μας δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή τη γενιά, αφού είναι το μέλλον της πατρίδας μας», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι «θα αγωνιστώ για την πολιτική αλλαγή, ώστε να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και καλύτερες ημέρες και ένα καλύτερο αύριο στη ζωή τους».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ανέφερε ότι «χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που έχω την τιμή να συζητήσω με νέες και νέους της Πάτρας για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν τη γενιά τους» και συνέχισε: «Για το κόστος διαβίωσης που τους δυσκολεύει να ανοίξουν τα φτερά τους, για το κόστος των ενοικίων, για τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία και βέβαια για τις εργασιακές συνθήκες και τις θέσεις δουλειάς που είναι αναγκαίες για να μείνουν στον τόπο τους, ώστε να κάνουν τα όνειρά τους πράξη, που αυτός είναι και ο στόχος μας, το πολιτικό μας σχέδιο, το σχέδιο που παρουσιάσαμε στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης».

«Ένα σχέδιο», που όπως επεσήμανε, «τους δίνει ελπίδα και προοπτική, γιατί έχουμε ανάγκη αυτή τη γενιά, αφού είναι το μέλλον της πατρίδας μας» και πρόσθεσε: «Όσο τα πράγματα δεν βελτιώνονται, θα επιλέγουν την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Αυτή η αιμορραγία πρέπει να σταματήσει και για την ελληνική περιφέρεια, αλλά και για την Ελλάδα στο σύνολό της. Για αυτό θα αγωνιστώ για την πολιτική αλλαγή, ώστε να έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και καλύτερες ημέρες και ένα καλύτερο αύριο στη ζωή τους».

Επανερχόμενος στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την νέα γενιά, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπως οι κοινωνικές κατοικίες, που είναι ένας σημαντικός στόχος για να πέσει το κόστος διαβίωσης».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «χιλιάδες άνθρωποι ακόμη και στα 30 χρόνια τους, αλλά και παραπάνω, επιλέγουν να μένουν ακόμα με τους γονείς τους, διότι είναι κορυφαίο ζήτημα για αυτή τη γενιά το κόστος διαβίωσης και τα ενοίκια», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο δεύτερος στόχος, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «είναι ο πυλώνας της δημόσιας παιδείας» και συνέχισε: «Δυστυχώς και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχώς φθίνουν. Και βέβαια η έρευνα. Διότι αν θέλουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα. Η χώρα μας, δυστυχώς, παραμένει ουραγός σε αυτό το ζήτημα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
08:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΝΔ: Άνοιξαν οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές – Πού θα ψηφίσει ο Πρωθυπουργός

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται σήμερα οι εσωκομματικ...
22:56 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Προφανής η αδυναμία του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε ακραία φαινόμενα

«Η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο ...
22:40 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο φανερά τα αδιέξοδα και οι αντιφάσεις του συστήματος που βασίζεται στο κυνήγι του κέρδους

«Με αγωνιστική αισιοδοξία, με εμπιστοσύνη στις αστείρευτες δυνάμεις της εργατικής τάξης, των λ...
20:23 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Θα ψηφίσει αύριο το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων θα ψηφίσει αύριο, Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 18:00, ο Κυ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα