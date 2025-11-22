Κακοκαιρία: «Βούλιαξαν» Άρτα, Ιωάννινα και Κόνιτσα το τελευταίο τετραήμερο – Δείτε τον χάρτη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: «Βούλιαξαν» Άρτα, Ιωάννινα και Κόνιτσα το τελευταίο τετραήμερο – Δείτε τον χάρτη

Πολύ έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις επηρέασαν μεγάλο τμήμα της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας κατά το τετραήμερο 18 – 21 Νοεμβρίου 2025, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εξαιρετικά υψηλά αθροιστικά ύψη υετού, κυρίως στην Ήπειρο.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στον χάρτη, το ύψος βροχής στα ορεινά της Ηπείρου ξεπέρασε τα 400 χιλιοστά, με ορισμένους σταθμούς να καταγράφουν ακόμη υψηλότερες τιμές. Συνολικά, 23 σταθμοί του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, ενώ 60 σταθμοί ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Λεπιανά Άρτας, με 483 mm βροχής κατά το τετραήμερο.

Ακολουθούν:

  • Πράμαντα Ιωαννίνων με 459 mm,
  • Τέροβο Ιωαννίνων με 365 mm,
  • Κόνιτσα με 344 mm,
  • καθώς και άλλοι σταθμοί των Ιωαννίνων, όλοι με τιμές άνω των 250-300 mm.

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Ενδεικτικά:

  • Κρανέα Γρεβενών με 208 mm,
  • Δοτσικό Γρεβενών με 191 mm,
  • Πρέσπες με 159 mm,
  • Τσοτύλι Κοζάνης με 146 mm.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο στην προσπάθειά του να διαφύγει

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέν...
10:12 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Δύσκολη η επόμενη ημέρα σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα, καταγράφουν ζημιές στην Κέρκυρα – Ανησυχία για τη νέα επιδείνωση του καιρού

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με αλ...
09:57 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα: 3χρονη και 4χρονος εντοπίστηκαν να περιπλανώνται μόνοι τους – Συνελήφθη ο πατέρας τους

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), πολίτης εντόπισε δύο παιδιά 3 και 4 ετών να περιπλανώνται χωρίς...
08:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή (23/11) στο κέντρο της Α...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα