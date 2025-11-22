Ύπνος: Κοιμηθείτε σε λίγα λεπτά με ένα κόλπο στο οποίο ορκίζεται μια γυναίκα που υπέφερε από αϋπνία

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Κοιμηθείτε σε λίγα λεπτά με ένα κόλπο στο οποίο ορκίζεται μια γυναίκα που υπέφερε από αϋπνία
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Παρόλο που ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας, δεν είναι πάντα εύκολο να κοιμηθούμε καλά. Η αϋπνία μπορεί να προκληθεί από στρες, άγχος για τις υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας ή ανισορροπία της μελατονίνης, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης καφεΐνης.

Ύπνος: Γιατρός προτείνει τον «κανόνα 3-2-1» για να σταματήσετε να ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα

Μια γυναίκα που κάποτε κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω σοβαρής έλλειψης ύπνου μοιράστηκε ένα παράξενο αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό κόλπο που την βοηθάει να κοιμάται μέσα σε λίγα λεπτά.

Το απλό κόλπο που βοήθησε μια γυναίκα να κοιμάται σε λίγα λεπτά

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες στον ύπνο, αλλά όταν γίνουν μόνιμο πρόβλημα, τότε αυτό ονομάζεται αϋπνία. Αιτίες μπορεί να είναι το άγχος, η κατάθλιψη, οι μεταβαλλόμενες βάρδιες στην εργασία ή ακόμη και ένα άβολο κρεβάτι.

Ύπνος: Ειδικός εξηγεί τα υπέρ και τα κατά της τάσης «potato bed» για να κοιμηθείτε πιο γρήγορα

Σύμφωνα με ειδικούς, οι ενήλικες χρειάζονται 7-9 ώρες ύπνου κάθε νύχτα και η παρατεταμένη έλλειψη ύπνου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία.

Μια γυναίκα, η Piper CJ, αποκάλυψε στο Instagram ότι κατέληξε στο νοσοκομείο αφού για οκτώ μέρες κοιμόταν μόνο για δύο ώρες. Πλέον, έχοντας αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αϋπνίας, μοιράστηκε το κόλπο που την βοήθησε να κοιμάται γρήγορα. Πρόκειται για την τεχνική «thought shift».

«Οι γιατροί μου έδωσαν 12 διαφορετικά φάρμακα για τον ύπνο και κανένα δεν δούλεψε. Αυτό το κόλπο δεν είναι το κλασικό “ζεστό γάλα ή ο διαλογισμός”. Είναι πολύ πιο παράξενο και όμως λειτουργεί», ανέφερε η γυναίκα.

Τι είναι το κόλπο «thought shift» και πώς λειτουργεί

Η Piper συνήθιζε να παραμένει ξάγρυπνη με ένα τραγούδι να παίζει στο μυαλό της ή ανησυχώντας για το μέλλον. Για να σταματήσει το μυαλό της, της πρότειναν να χρησιμοποιήσει δημιουργικές σκέψεις. Ουσιαστικά, η τεχνική βασίζεται στη σύνδεση του ονείρου με τη δημιουργική σκέψη. Πρέπει να σκεφτείτε κάτι απόλυτα παράλογο, ώστε ο εγκέφαλος να μπερδευτεί και να πιστέψει ότι ήδη ονειρεύεστε.

«Όταν ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι σκεφτόμουν ότι είμαι μια γάτα που τρώει λουλούδια σε ένα χωράφι ή ένα φίδι που κινείται μέσα σε ζιζάνια. Είναι σκέψεις ονείρου — ποτέ παρελθόν, παρόν, άγχος ή κατάθλιψη», είπε η γυναίκα.

Με αυτή την τεχνική, η Piper όχι μόνο κοιμάται πιο εύκολα τη νύχτα, αλλά απολαμβάνει και σύντομους ύπνους κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ.

Συμβουλές για την αντιμετώπιση της αϋπνίας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) προτείνει τις εξής συνήθειες για καλύτερο ύπνο:

  • Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνήστε την ίδια ώρα καθημερινά.
  • Χαλαρώστε τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον ύπνο (π.χ. μπάνιο ή διάβασμα).
  • Κρατήστε το δωμάτιο σκοτεινό και ήσυχο (κουρτίνες, μάσκα ύπνου, ωτοασπίδες).
  • Ασκηθείτε τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Επιλέξτε άνετο στρώμα, μαξιλάρια και κουβέρτες.

Αποφύγετε τα εξής:

  • Κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ, τσάι, καφέ τουλάχιστον 6 ώρες πριν τον ύπνο.
  • Πλούσια γεύματα αργά το βράδυ.
  • Άσκηση τουλάχιστον 4 ώρες πριν τον ύπνο.
  • Τηλεόραση ή χρήση κινητών πριν τον ύπνο (το μπλε φως διεγείρει τον εγκέφαλο).
  • Ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Οδήγηση όταν αισθάνεστε υπνηλία.
  • Καθυστέρηση στον ύπνο μετά από μια κακή νύχτα — τηρήστε το ωράριο ύπνου σας.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Piper CJ (@piper_cj)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:31 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Αγαπηδάκη: 5.000 πολίτες εξυπηρετήθηκαν σε 15 ημέρες από τις ΚΟΜΥ – Ενισχύεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) έχουν πλέον εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ουσιαστικούς και αν...
06:00 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Διαβήτης τύπου 2: Οι 3 αλλαγές στην καθημερινότητα που «μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο», σύμφωνα με ειδικούς

Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί μία από τις πιο συχνές και ύπουλες χρόνιες παθήσεις παγκοσμίως, με...
21:50 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Anisakis: Τι είναι το παράσιτο από το οποίο δηλητηριάστηκε ο 22χρονος τρώγοντας σούσι – Ποια τα συμπτώματα

«Υπεύθυνο» για τη δηλητηρίαση ενός 22χρονου από σούσι στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως είναι το πα...
08:59 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Εγρήγορση για τα αυξημένα κρούσματα γρίπης: Το νέο στέλεχος Κ και τα πιο συχνά συμπτώματα

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει φέτος μια ασυνήθιστα πρώιμη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, με την κυκλοφ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα