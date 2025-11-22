Ύπνος: Κοιμηθείτε σε λίγα λεπτά με ένα κόλπο στο οποίο ορκίζεται μια γυναίκα που υπέφερε από αϋπνία

Παρόλο που ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας, δεν είναι πάντα εύκολο να κοιμηθούμε καλά. Η αϋπνία μπορεί να προκληθεί από στρες, άγχος για τις υποχρεώσεις της επόμενης ημέρας ή ανισορροπία της μελατονίνης, λόγω υπερβολικής κατανάλωσης καφεΐνης.

Μια γυναίκα που κάποτε κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω σοβαρής έλλειψης ύπνου μοιράστηκε ένα παράξενο αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικό κόλπο που την βοηθάει να κοιμάται μέσα σε λίγα λεπτά.

Το απλό κόλπο που βοήθησε μια γυναίκα να κοιμάται σε λίγα λεπτά

Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες στον ύπνο, αλλά όταν γίνουν μόνιμο πρόβλημα, τότε αυτό ονομάζεται αϋπνία. Αιτίες μπορεί να είναι το άγχος, η κατάθλιψη, οι μεταβαλλόμενες βάρδιες στην εργασία ή ακόμη και ένα άβολο κρεβάτι.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι ενήλικες χρειάζονται 7-9 ώρες ύπνου κάθε νύχτα και η παρατεταμένη έλλειψη ύπνου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία.

Μια γυναίκα, η Piper CJ, αποκάλυψε στο Instagram ότι κατέληξε στο νοσοκομείο αφού για οκτώ μέρες κοιμόταν μόνο για δύο ώρες. Πλέον, έχοντας αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αϋπνίας, μοιράστηκε το κόλπο που την βοήθησε να κοιμάται γρήγορα. Πρόκειται για την τεχνική «thought shift».

«Οι γιατροί μου έδωσαν 12 διαφορετικά φάρμακα για τον ύπνο και κανένα δεν δούλεψε. Αυτό το κόλπο δεν είναι το κλασικό “ζεστό γάλα ή ο διαλογισμός”. Είναι πολύ πιο παράξενο και όμως λειτουργεί», ανέφερε η γυναίκα.

Τι είναι το κόλπο «thought shift» και πώς λειτουργεί

Η Piper συνήθιζε να παραμένει ξάγρυπνη με ένα τραγούδι να παίζει στο μυαλό της ή ανησυχώντας για το μέλλον. Για να σταματήσει το μυαλό της, της πρότειναν να χρησιμοποιήσει δημιουργικές σκέψεις. Ουσιαστικά, η τεχνική βασίζεται στη σύνδεση του ονείρου με τη δημιουργική σκέψη. Πρέπει να σκεφτείτε κάτι απόλυτα παράλογο, ώστε ο εγκέφαλος να μπερδευτεί και να πιστέψει ότι ήδη ονειρεύεστε.

«Όταν ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι σκεφτόμουν ότι είμαι μια γάτα που τρώει λουλούδια σε ένα χωράφι ή ένα φίδι που κινείται μέσα σε ζιζάνια. Είναι σκέψεις ονείρου — ποτέ παρελθόν, παρόν, άγχος ή κατάθλιψη», είπε η γυναίκα.

Με αυτή την τεχνική, η Piper όχι μόνο κοιμάται πιο εύκολα τη νύχτα, αλλά απολαμβάνει και σύντομους ύπνους κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ.

Συμβουλές για την αντιμετώπιση της αϋπνίας

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) προτείνει τις εξής συνήθειες για καλύτερο ύπνο:

Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνήστε την ίδια ώρα καθημερινά.

Χαλαρώστε τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον ύπνο (π.χ. μπάνιο ή διάβασμα).

Κρατήστε το δωμάτιο σκοτεινό και ήσυχο (κουρτίνες, μάσκα ύπνου, ωτοασπίδες).

Ασκηθείτε τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Επιλέξτε άνετο στρώμα, μαξιλάρια και κουβέρτες.

Αποφύγετε τα εξής:

Κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ, τσάι, καφέ τουλάχιστον 6 ώρες πριν τον ύπνο.

Πλούσια γεύματα αργά το βράδυ.

Άσκηση τουλάχιστον 4 ώρες πριν τον ύπνο.

Τηλεόραση ή χρήση κινητών πριν τον ύπνο (το μπλε φως διεγείρει τον εγκέφαλο).

Ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οδήγηση όταν αισθάνεστε υπνηλία.

Καθυστέρηση στον ύπνο μετά από μια κακή νύχτα — τηρήστε το ωράριο ύπνου σας.