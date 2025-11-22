Anisakis: Τι είναι το παράσιτο από το οποίο δηλητηριάστηκε ο 22χρονος τρώγοντας σούσι – Ποια τα συμπτώματα

«Υπεύθυνο» για τη δηλητηρίαση ενός 22χρονου από σούσι στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως είναι το παράσιτο «anisakis». Πρόκειται για την πρώτη δηλητηρίαση από το παράσιτο «Anisakis» που καταγράφεται στην Ελλάδα.

Το συγκεκριμένο παράσιτο εντοπίζεται σε ακατέργαστα ή ωμά ψάρια και γενικά φαγητά, τα οποία δεν έχουν ζεσταθεί σωστά.

Η Ανισακίαση (ή ανισακίδωση) συχνά συνδέεται με οξέα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως κοιλιακό άλγος, διάρροια, ναυτία και έμετο.

Η ανισακίαση (γνωστή και ως ασθένεια του σκουληκιού της ρέγγας) είναι μια παρασιτική ασθένεια που προκαλείται από νηματώδη (σκουλήκια) που προσκολλώνται στα τοιχώματα του οισοφάγου, του στομάχου ή του εντέρου.

Το παράσιτο «anisakis» απαντάται συχνότερα σε περιοχές όπου είναι δημοφιλής η κατανάλωση ωμού ψαριού, όπως η Ιαπωνία. Επειδή η κατανάλωση ατελώς μαγειρεμένου ψαριού γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και άλλες περιοχές του κόσμου.

Συμπτώματα και σημάδια

Σύμφωνα με το CDC, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα άτομα με ανισακίαση μπορεί να παρουσιάσουν σημεία και συμπτώματα όπως:

Κοιλιακό άλγος

Ναυτία

Εμετός

Κοιλιακή διάταση (ανώμαλη κοιλιακή διόγκωση)

Διάρροια

Αίμα και βλέννα στα κόπρανα

Ήπιος πυρετός

Τα άτομα μπορεί επίσης να παρουσιάσουν αλλεργικές αντιδράσεις όπως:

Εξανθήματα

Κνησμός

Σπάνια αναφυλαξία

Μερικά άτομα αισθάνονται ένα αίσθημα μυρμηγκιάσματος κατά τη διάρκεια ή μετά την κατανάλωση ωμού ή μη καλά μαγειρεμένου ψαριού ή καλαμαριού. Αυτό το αίσθημα οφείλεται στην κίνηση του σκουληκιού στο στόμα ή στο λαιμό.

Πώς μεταδίδεται το παράσιτο «Anisakis»

Όταν ορισμένα μολυσμένα θαλάσσια θηλαστικά (π.χ. φάλαινες ή θαλάσσιοι ελέφαντες) αφοδεύουν στη θάλασσα, απελευθερώνουν αυγά. Αυτά τα αυγά μετατρέπονται σε μολυσματικές προνύμφες ενώ βρίσκονται στο νερό. Τα καρκινοειδή (π.χ. καβούρια, αστακοί, γαρίδες) καταναλώνουν τις μολυσματικές προνύμφες και στη συνέχεια τα ψάρια ή τα καλαμάρια καταναλώνουν τα καρκινοειδή.

Όταν οι άνθρωποι τρώνε ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα μολυσμένα ψάρια ή καλαμάρια, καταναλώνουν τις προνύμφες των νηματωδών, οι οποίες μπορούν να εισβάλουν στο γαστρεντερικό σωλήνα. Τελικά, το παράσιτο πεθαίνει και προκαλεί φλεγμονή στον οισοφάγο, στο στομάχι ή στο έντερο.

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να μεταδώσουν την ανισακίαση ο ένας στον άλλο.