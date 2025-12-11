Βουλή: Παράταση καταβολής ειδικής εισφοράς ΕΛΓΑ και δυνατότητα προκαταβολών αποζημίωσης για πληγέντες παραγωγούς

Παρατείνεται αποκλειστικά για το έτος 2025, η προθεσμία καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Με την ίδια τροπολογία παρέχεται στον ΕΛ.Γ.Α. η δυνατότητα να χορηγεί προκαταβολές αποζημιώσεων και στους παραγωγούς που υπέβαλαν ενιαία αίτηση ενίσχυσης μέσω του Ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για το έτος 2025 για καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου και υπέστησαν ζημίες που έχουν εκτιμηθεί και καταχωρηθεί, ακόμη και εάν οφείλουν το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί έως την 31η Μαρτίου 2026, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έως ογδόντα τοις εκατό (80%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης που δικαιούνται και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι προκαταβολές αποζημιώσεων που καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α. έναντι αποζημιώσεων για ζημίες στη φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο έτους 2025, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. αλλά εντός των ορίων των ταμειακών διαθεσίμων του, θεωρούνται νόμιμες. Αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΛ.Γ.Α. του οικονομικού έτους 2025 και καλύπτονται από τα έσοδά του από την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων παραγωγών.

Επίσης παρατείνεται η προθεσμία οριστικοποίησης από τον ΕΛ.Γ.Α. και αποστολής στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προς βεβαίωση των οφειλών των ασφαλισμένων παραγωγών που προέρχονται από την ειδική ασφαλιστική εισφορά των ετών 2020, 2021 και 2022.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρωτογενής τομέας κατά το έτος 2025, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες. Η ένταση και συχνότητα των ζημιογόνων περιστατικών, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και λοιπών παραγωγικών κινδύνων, έχουν επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις στους αγρότες. Ως αποτέλεσμα, η εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, όπως προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής. Για να εξασφαλιστεί η άμεση και ουσιαστική υποστήριξη των πληγέντων παραγωγών αλλά και για να διατηρηθεί η η λειτουργική επάρκεια του ΕΛΓΑ για την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών αποζημίωσης απαιτείται η θέσπιση κατ΄εξαίρεση ρυθμίσεων για το 2025.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν αφενός την παράταση της προθεσμίας καταβολής της ειδικής εισφοράς του έτους 2025 και αφετέρου τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών αποζημίωσης ανεξαρτήτως της εξόφλησης της εισφοράς του έτους αυτού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλιστικής συνέπειας. Περαιτέρω, προβλέπεται αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. να καθορίζει διαφοροποιημένα ποσοστά προκαταβολής, έως του ογδόντα τοις εκατό (80%) της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του βασικού θεσμικού πλαισίου, με σκοπό την εύρυθμη και ευέλικτη εφαρμογή της διαδικασίας αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ζημίας, το είδος παραγωγής και τη γεωγραφική διαφοροποίηση των επιπτώσεων. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν έκτακτο και περιορισμένο χρονικό χαρακτήρα και αποσκοπούν αποκλειστικά στην αποκατάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας των πληγεισών εκμεταλλεύσεων και στη διασφάλιση της ταχείας ροής των αποζημιώσεων, χωρίς να θίγονται η συνοχή και η χρηματοδοτική σταθερότητα του ασφαλιστικού συστήματος του ΕΛ.Γ.Α.

Με την τροπολογία εισάγεται ειδική ρύθμιση σχετικά με την ολοκλήρωση των αιτήσεων για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο από συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα στις περιοχές μετάβασης.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που συζητείται σε λίγη ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής.