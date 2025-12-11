Περιπέτεια υγείας για την Ευριδίκη: Ακυρώνει όλες τις υποχρεώσεις της – Τι συνέβη

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Περιπέτεια υγείας για την Ευριδίκη: Ακυρώνει όλες τις υποχρεώσεις της – Τι συνέβη

Περιπέτεια υγείας για την Ευριδίκη. Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή της στο Instagram ότι αρρώστησε και αναγκάζεται να ακυρώσει όλες τις εμφανίσεις της.

Μάλιστα η ίδια δημοσίευσε μία φωτογραφία με τα φάρμακα που θα πρέπει να λαμβάνει τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Συγκεκριμένα η Ευριδίκη έγραψε:

«Αυτά είναι τα φάρμακά μου για τις επόμενες δύο βδομάδες… Δυστυχώς, αρρώστησα και θα χρειαστεί να ακυρώσω όλες τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες ημέρες, με την ελπίδα να είμαι καλύτερα μέχρι το live της Παρασκευής με τον Χρήστο Δάντη – που είναι ήδη sold out εδώ και δύο βδομάδες – γιατί πραγματικά δε θέλω να απογοητεύσω κανέναν.

Θέλω όμως να πω και κάτι σημαντικό: Όταν είμαστε άρρωστοι, οφείλουμε να προσέχουμε λίγο παραπάνω, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους γύρω μας.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την κατανόηση».

09:12 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

07:52 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

04:45 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

02:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

