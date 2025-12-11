Πάτρα: Παραμένουν στα εννέα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας

  Αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας παραμένουν στα εννέα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, χωρίς να έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις για νέες κινητοποιήσεις.
  Στην Αχαΐα, ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ καθημερινοί είναι οι ολιγόωροι αποκλεισμοί σε αυτοκινητοδρόμους της περιοχής.
  Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφίες για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και προχωρά στην ταυτοποίηση προσώπων λόγω των μπλόκων στα οδικά δίκτυα.
Στα εννέα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχουν λάβει οριστικές αποφάσεις για νέες μορφές κινητοποιήσεων.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει κλειστός για έκτη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ υπάρχουν ακόμα τρία μπλόκα, στην γέφυρα του Ευήνου από αγρότες της περιοχής του Μεσολογγίου, στην γέφυρα του Μόρνου από αγρότες και κτηνοτρόφους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό από αγρότες και κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής της Βόνιτσας.

Στην Αχαΐα, υπάρχουν τρία μπλόκα και συγκεκριμένα στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο.

Ο κόμβος της Εγλυκάδας παραμένει κλειστός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, με αποτέλεσμα η κίνηση των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρούν καθημερινά σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον κόμβο του Πύργου, όπου σχεδόν κάθε μέρα αποκλείουν για λίγη ώρα τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Στο μεταξύ, λόγω των μπλόκων στα οδικά δίκτυα, η αστυνομία συνεχίζει τον σχηματισμό δικογραφιών για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών και ταυτόχρονα προχωρά στην ταυτοποίηση προσώπων.

