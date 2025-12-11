Ερμιόνη: 30 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Γυμνάσιο – Έκλεισε προληπτικά το σχολείο

  • Συναγερμός σήμανε στην Ερμιόνη, καθώς τουλάχιστον 30 μαθητές Γυμνασίου εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, οδηγώντας στο προληπτικό κλείσιμο του σχολείου σήμερα (11/12).
  • Ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, διαβεβαίωσε ότι η υγεία των μαθητών δεν προκαλεί ανησυχία, με τα περισσότερα περιστατικά να αντιμετωπίζονται με ήπια αγωγή στο σπίτι.
  • Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, ενώ ο ΕΟΔΥ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα ελέγχους στο σχολείο και στον ευρύτερο χώρο για ιχνηλάτηση και απολύμανση.
Συναγερμός σήμανε στην Ερμιόνη, καθώς τουλάχιστον 30 μαθητές Γυμνασίου εμφάνισαν ξαφνικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας μέσα σε λίγες ώρες.

Η μαζική εκδήλωση περιστατικών οδήγησε τις τοπικές αρχές στο προληπτικό κλείσιμο του σχολείου σήμερα (11/12), σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η μετάδοση. Όπως έγινε γνωστό, εάν συνεχιστεί η εμφάνιση νέων περιστατικών, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό και την Παρασκευή.

Για την κατάσταση μίλησε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Ερμιόνης, Γιάννης Γεωργόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε πως η υγεία των μαθητών δεν προκαλεί ανησυχία. Όπως σημείωσε, όσα παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο το έκαναν αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, κυρίως για την αντιμετώπιση της αφυδάτωσης και την παρακολούθηση των συμπτωμάτων τους.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι τα περισσότερα περιστατικά αντιμετωπίζονται με ήπια συμπωματική αγωγή στο σπίτι.

Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής εκτιμούν ότι πρόκειται για ιογενή γαστρεντερίτιδα, γεγονός που εξηγεί και την τόσο ταχεία εξάπλωση μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ο δήμαρχος, σχολιάζοντας τα πιθανά αίτια, διευκρίνισε ότι η πρόσφατη σχολική εκδρομή δεν συνδέεται με την εμφάνιση της έξαρσης. Όπως ανέφερε, ορισμένοι μαθητές είχαν ήδη εμφανίσει συμπτώματα πριν από την αναχώρηση, με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχουν.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου έχει ήδη ενημερώσει τον ΕΟΔΥ, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τους προβλεπόμενους ελέγχους στο σχολείο και στον ευρύτερο χώρο. Τα συνεργεία του οργανισμού θα εξετάσουν πιθανά σημεία μετάδοσης, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η ιχνηλάτηση και η απολύμανση των χώρων, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχολείο θα μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια τις επόμενες ημέρες.

 

