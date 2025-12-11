Κωνσταντοπούλου σε Ξυλούρη: «Τηρείτε τον όρκο σιωπής, ομερτά λέγεται στις μαφίες»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου σε Ξυλούρη: «Τηρείτε τον όρκο σιωπής, ομερτά λέγεται στις μαφίες»

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε ερωτήσεις στον Γιώργο Ξυλούρη.

Αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου προειδοποίησε το προεδρείο ότι «όποια διακοπή γίνει θα είναι για την προστασία του Ξυλούρη». Ξεκίνησε με μία ερώτηση για μία φωτογραφία που φαίνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Λευτέρη Αυγενάκη, με τον Ανδρέα Στρατάκη τον γνωστό ως «χασάπη» και τον Γιώργο Ξυλούρη πότε έχει ληφθεί.

«Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής», απάντησε ο Γ. Ξυλούρης. «Σημαίνει ότι είναι ένα επιλήψιμο τραπέζι αυτό. Αυτό λέτε; Είναι βρόμικο αυτό το τραπέζι και γι’ αυτό δεν θέλετε να αυτοενοχοποιηθείτε;» είπε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Τηρείτε τον όρκο σιωπής. Ομερτά λέγεται στις μαφίες. Όχι μόνο δεν προστατεύεστε αλλά αυτοενοχοποιείστε», σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια ο Γ. Ξυλούρης είπε ότι δεν είναι κομματάρχης ούτε και γραμμένος στην ΝΔ. «Ψάχνω πού θα γραφτώ τώρα», ανέφερε. «Αφήστε τις ειρωνείες. Γελάνε οι Νεοδημοκράτες, τα λέτε καλά», του απάντησε η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Αμέσως μετά ρωτήθηκε πώς γίνεται να φαίνεται από συνομιλίες του ότι γνώριζε ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ερευνά και τι ακριβώς ερευνά. «Δεν εγνώριζα εγώ τέτοια πράγματα», απάντησε ο μάρτυρας.

Τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου διάβασε τις επίμαχες συνομιλίες στο μικρόφωνο. Τα παλικάρια δεν αρνούνται αυτά που έχουν πει κ. Ξυλούρη. Για εξηγήστε ποιος σας είπε ότι η Ευρωπαία εισαγγελέας ερευνά εσάς και έχετε θέμα αν δεν την ξεκολώσετε;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ασκώ το δικαίωμα σιωπής», είπε ο Γ. Ξυλούρης. Σε εκείνο το σημείο η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε. «Δεν ήξερα ποιος ερευνά ούτε είναι δικιά μου συνομιλία και ούτε θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω», είπε ο μάρτυρας.

Για τον Γ. Φλωρίδη ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν τον γνωρίζει ούτε έχει επικαλεστεί ποτέ του ότι οι δυο τους ήταν σε συνεννόηση. «Η απότατη λειτουργία της μαφίας είναι να έχει τον άνθρωπο της στο υπουργείο που τολμάει σήμερα ο Φλωρίδης να αποκαλεί γκάνγκστερς τους αγρότες», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

