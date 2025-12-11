Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» – Λαζαρίδης: «Άθλια και απαράδεκτη σεξιστική επίθεση»

Σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού και ως «Φραπέ», από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοψε και απευθυνόμενη στην αντιπρόεδρο της Εξεταστικής, Μαρία Συρεγγέλα, είπε: «Μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα».

Η έκφραση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του βουλευτής της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος πήρε τον λόγο και είπε: «Καταδικάζουμε και καλώ και τα άλλα κόμματα να το κάνουν, αν έχουν τη δύναμη να το κάνουν, την σεξιστική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι στο πρόσωπο της κ. Συρεγγέλας. Γιατί σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα».

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος. Είστε αστείος. Είστε αστείος

Είστε αστείος. Είστε αστείος. Είστε αστείος Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία είστε εσείς

Αστεία είστε εσείς Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό. Καλύπτετε έναν κακοποιό

Καλύπτετε έναν κακοποιό. Καλύπτετε έναν κακοποιό Μακάριος Λαζαρίδης: Ο κ. Μπάρκας ήταν απαράδεκτος που δεν το καταδίκασε όταν έκανε τις ερωτήσεις

Ο κ. Μπάρκας ήταν απαράδεκτος που δεν το καταδίκασε όταν έκανε τις ερωτήσεις Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και σε άνδρες και σε γυναίκες το λένε αυτό

Και σε άνδρες και σε γυναίκες το λένε αυτό Μακάριος Λαζαρίδης: Να μας πουν τα κόμματα αν καταδικάζουν αυτήν την άθλια και απαράδεκτη σεξιστική επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου

Να μας πουν τα κόμματα αν καταδικάζουν αυτήν την άθλια και απαράδεκτη σεξιστική επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό. Καλύπτετε έναν κακοποιό

Καλύπτετε έναν κακοποιό. Καλύπτετε έναν κακοποιό Μαρία Συρεγγέλα: Κυριά Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω αν σας το έχουν πει, αλλά μέσα στην αίθουσα δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος, αλλά όλοι και όλες οι βουλευτές.

Σε εκείνο το σημείο, πήρε τον λόγο πάλι ο Κώστας Μπάρκας και ανέφερε: «Κύριε Λαζαρίδη, δεν θα μου κουνάτε τα χέρια. Καταδικάζουμε την φράση που ειπώθηκε εναντίον της κυρίας Συρεγγέλας. Τι άλλο θέλετε να πω;».