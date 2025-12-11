Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν» – Λαζαρίδης: «Άθλια και απαράδεκτη σεξιστική επίθεση»

  • Σφοδρή κόντρα ξέσπασε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη φράση της κ. Κωνσταντοπούλου προς την κ. Συρεγγέλα: «Μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα».
  • Ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, κατήγγειλε την «σεξιστική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι στο πρόσωπο της κ. Συρεγγέλας», τονίζοντας πως «σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα».
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανταπάντησε στον κ. Λαζαρίδη με τη φράση «Είστε αστείος» και την κατηγορία «Καλύπτετε έναν κακοποιό», ενώ ο Κώστας Μπάρκας καταδίκασε τη φράση κατά της κ. Συρεγγέλας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σφοδρή κόντρα ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης του Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού και ως «Φραπέ», από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοψε και απευθυνόμενη στην αντιπρόεδρο της Εξεταστικής, Μαρία Συρεγγέλα, είπε: «Μην σκίσετε κανένα καλσόν, κυρία Συρεγγέλα».

Η έκφραση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του βουλευτής της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος πήρε τον λόγο και είπε: «Καταδικάζουμε και καλώ και τα άλλα κόμματα να το κάνουν, αν έχουν τη δύναμη να το κάνουν, την σεξιστική επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι στο πρόσωπο της κ. Συρεγγέλας. Γιατί σεξιστική επίθεση δεν είναι μόνο από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα».

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία: 

  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος. Είστε αστείος. Είστε αστείος
  • Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία είστε εσείς
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό. Καλύπτετε έναν κακοποιό
  • Μακάριος Λαζαρίδης: Ο κ. Μπάρκας ήταν απαράδεκτος που δεν το καταδίκασε όταν έκανε τις ερωτήσεις
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Και σε άνδρες και σε γυναίκες το λένε αυτό
  • Μακάριος Λαζαρίδης: Να μας πουν τα κόμματα αν καταδικάζουν αυτήν την άθλια και απαράδεκτη σεξιστική επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό. Καλύπτετε έναν κακοποιό
  • Μαρία Συρεγγέλα: Κυριά Κωνσταντοπούλου δεν ξέρω αν σας το έχουν πει, αλλά μέσα στην αίθουσα δεν μιλάει μόνο ένας άνθρωπος, αλλά όλοι και όλες οι βουλευτές.

Σε εκείνο το σημείο, πήρε τον λόγο πάλι ο Κώστας Μπάρκας και ανέφερε: «Κύριε Λαζαρίδη, δεν θα μου κουνάτε τα χέρια. Καταδικάζουμε την φράση που ειπώθηκε εναντίον της κυρίας Συρεγγέλας. Τι άλλο θέλετε να πω;».

17:18 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει απειλές εις βάρος της από τον Γιώργο Ξυλούρη – «Έλεγε θα την σκοτώσω»

17:12 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα Κυρανάκη – Πελετίδη για το τρένο: «Ο δήμαρχος δεν θέλει να βρούμε λύση» – «Τι την περάσατε την Πάτρα;»

Οι διάλογοι στη συνεδρίαση των φορέων για την έλευση του τρένου στην Πάτρα, υπό τον αναπληρωτή...
17:10 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Ξυλούρη για την Porsche του γιου του – «Πόσο την αγόρασε και πού βρήκε τα λεφτά;» – «Λογίστρια είστε;»

Άναψαν τα αίματα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν πήρε το...
17:07 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ξυλούρης: «Άλλο είναι το παρατσούκλι μου και όχι “Φραπές” – “Τζιτζή” με φωνάζουν»

Εμφανής ήταν η ενόχληση του Γιώργου Ξυλούρη κάθε φορά που οι βουλευτές τον αποκαλούσαν με το π...
