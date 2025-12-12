Σταμάτησε να μαγειρεύει για τον άνδρα της – «Παραπονιέται συνέχεια για το φαγητό που φτιάχνω»

Σύνοψη από το

  • Μια 31χρονη γυναίκα αποφάσισε να σταματήσει να μαγειρεύει για τον σύζυγό της, καθώς εκείνος παραπονιόταν συνεχώς για τα γεύματα που του ετοίμαζε, φτάνοντας την στα όριά της.
  • Η γυναίκα πάντα ξεπερνούσε τον εαυτό της για να φτιάχνει σπιτικό φαγητό, αγοράζοντας μάλιστα ειδικά τρόφιμα για την αυστηρή διατροφή του, πιάτα που η ίδια δεν μπορούσε να φάει.
  • Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν ένα δείπνο με ψάρια από το σούπερ μάρκετ και τηγανητές γλυκοπατάτες φούρνου, για τα οποία ο σύζυγος εξέφρασε έντονα παράπονα, αμφισβητώντας την ποιότητα των υλικών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

Σταμάτησε να μαγειρεύει για τον άνδρα της - "παραπονιέται συνέχεια για το φαγητό μου". Φωτογραφία: Pexels
Σταμάτησε να μαγειρεύει για τον άνδρα της - "παραπονιέται συνέχεια για το φαγητό μου". Φωτογραφία: Pexels

Ένα από τα χειρότερα συναισθήματα στον κόσμο είναι να σε κάνει ένας άνθρωπος που αγαπάς να νιώθεις ότι τίποτα απ’ ό,τι κάνεις δεν είναι ποτέ αρκετά καλό. Και γίνεται ακόμη χειρότερο όταν αυτό που επικρίνει είναι κάτι που κάνεις από αγάπη.

Τα 10 σημάδια που «φωνάζουν» ότι σας θέλει – Οι κινήσεις που κάνει ένας άνδρας όταν δεν ξέρει πώς να εκφράσει το ενδιαφέρον του

Δυστυχώς, αυτή είναι η ζωή της αυτή τη στιγμή, καθώς ο άντρας της αντιμετωπίζει κάθε γεύμα που της φτιάχνει σαν να είναι διαγωνισμός και δεν μπορεί να καταλάβει πόσο την εξαντλεί όλη αυτή η διαδικασία.

Η 31χρονη γυναίκα πάντα ξεπερνούσε τον εαυτό της για να φτιάχνει σπιτικό φαγητό για τον άντρα της, που είναι ίδιας ηλικίας με εκείνη.

Ο σύζυγός της είναι υπέρβαρος και κατηγορεί την μαγειρική της – «Γκρινιάζει και η πεθερά μου αλλά δεν μπορώ να ελέγχω τι τρώει»

Παντρεύτηκαν πριν επτά χρόνια και πριν από δύο χρόνια χρειάστηκε να ακολουθήσει μια αυστηρή διατροφή, οπότε τώρα αγοράζει τρόφιμα για να φτιάχνει στον άντρα της πιάτα που η ίδια πια δεν μπορεί να φάει.

Τους τελευταίους μήνες, όμως, ο άνδρας της δεν κάνει τίποτα άλλο από το να γκρινιάζει για ό,τι του φτιάχνει, και εκείνη έχει φτάσει στα όριά της!

Η γυναίκα του γκρινιάζει που στηρίζει οικονομικά την ανάπηρη αδελφή του – «Της είπα ότι είναι εγωίστρια και αξιολύπητη»

«Δουλεύει πολλές ώρες και εγώ πάντα έχω έτοιμο γεύμα για εκείνον όταν γυρίζει στο σπίτι, καθώς δουλεύω από το σπίτι, και εκείνος δεν μαγειρεύει ποτέ», εξηγεί με απογοήτευση.

«Δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι κορυφαία σεφ, αλλά ξέρω ότι μπορώ να φτιάξω νόστιμο φαγητό. Πάντα τον ρωτάω τι θέλει να φάει και μετά το φτιάχνω!»

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

«Μετά αρχίζει τις γκρίνιες με πράγματα όπως: ‘Γιατί το κρέας από το μπούτι κοτόπουλου είναι τόσο σκούρο; Γιατί αγόρασες αρνίσιο μπούτι για να το ψήσεις στο φούρνο αντί για αρνίσιο ώμο; Γιατί δεν το έφτιαξες με το Χ αντί για το Υ;’»

Χτες το βράδυ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Αγοράζει ψάρια από έναν ντόπιο ψαρά (ζουν σε νησί), όμως ξέσπασε τεράστια καταιγίδα στην περιοχή τους, οπότε αναγκάστηκε να πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει γαρίδες και ψάρια.

Έφτιαξε το φαγητό για τον άντρα της, μαζί με γλυκοπατάτες τηγανιτές στο φούρνο.

Όταν γύρισε εκείνος στο σπίτι, όλα ήταν έτοιμα, αλλά τις τηγανητές τις έβαλε στο φούρνο για να είναι ζεστές.

Μόλις πέρασε την πόρτα, εκείνη έβγαλε όλα τα φαγητά από το φούρνο, και εκείνος αναστέναξε με απογοήτευση επειδή είχε φτιάξει τις πατάτες στο φούρνο.

Στη συνέχεια, άρχισε να ξεσπάει πάνω της επειδή ήθελε να τις τηγανίσει, και εκείνη ήδη είχε κάνει αυτό που μπορούσε.

Τελικά ηρέμησε και άρχισε να τρώει, και φαινόταν ότι του άρεσε αυτό που είχε βάλει μπροστά του. Όμως μετά άρχισε να την ρωτάει από πού είχε αγοράσει τα ψάρια, κι εκείνη του είπε ότι ήταν από το σούπερ μάρκετ.

«Και τότε αρχίζει να τρελαίνεται για το φαγητό, λέγοντας πράγματα όπως ότι τα ψάρια είναι παλιά (που δεν ήταν), ότι αν ήξερε ότι τα πήρα από εκεί, δεν θα τα έτρωγε, γιατί του έφερα τόσο μικρό ψάρι (ήταν σχεδόν 1 κιλό)», πρόσθεσε.

«Ότι τον είπα ψέματα για το από πού τα πήρα (που δεν το έκανα, του είπα ευθέως όταν με ρώτησε). Λέει πράγματα όπως ότι πάντα αγοράζω τα χειρότερα για να του φτιάξω, ενώ πάντα αγοράζω τα καλύτερα για μένα και τα κατοικίδιά μας, που δεν ισχύει καθόλου.»

«Του είπα ότι δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος με ό,τι του φτιάχνω, και όλο αυτό που κάνει είναι να γκρινιάζει σε κάθε γεύμα. Δεν μιλήσαμε από χτες το βράδυ, και νιώθω τόσο απαξιωμένη, ειδικά επειδή αυτή είναι η τρίτη φορά αυτή την εβδομάδα.»

Ο άνδρας της είναι διεκδικητικός και αχάριστος. Ίσως πράγματι είναι καιρός να σταματήσει να του μαγειρεύει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παθολόγοι: καταγγέλλουν αποκλεισμούς και θεσμοθετημένη ανισότητα στη διαχείριση της παχυσαρκίας

Ποια συμπτώματα μπορεί να δείχνουν θρόμβο – Τι τον προκαλεί και πώς αντιμετωπίζεται

Ακρίβεια: Στα «μπλόκα» οι αγρότες, στα «κάγκελα» οι καταναλωτές

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:02 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Όλα μπαίνουν στη θέση τους για 3 ζώδια – «Θα λάβετε καλά νέα»

Ξεκινώντας την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025, όλα μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια. Η Σελ...
08:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Το μυστικό συστατικό Ιταλίδας γιαγιάς για τη συνταγή σάλτσας ντομάτας

Η προσθήκη πικάντικου ιταλικού λουκάνικου στη σάλτσα ντομάτας με κεφτέδες προσδίδει μια βαθιά,...
06:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τo κουμπί σε 7 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
05:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου: Καρκίνοι, μια σχέση που είναι πολύ σημαντική για εσάς αλλάζει

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα