Καιρός: Πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα φέτος – Η ημέρα που αλλάζει το σκηνικό και η πρώτη εκτίμηση για το νέο έτος

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται με τι καιρό θα τα γιορτάσουμε φέτος. Ιταλοί μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πολικό ψύχος ή κάποιοι άλλοι ότι θα αλλάξουμε χρονιά στις παραλίες.

Ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει σε βίντεό του πως «τίποτα δεν ισχύει από αυτά γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο Δεκέμβριος δείχνει να είναι λίγο πιο ζεστός από τα κανονικά, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χιονίσει στα ορεινά. Από την επόμενη εβδομάδα θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα ζωηρέψουν οι βοριάδες».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του έκανε λόγο για «αδύναμες ή περιοδικές ψυχρές εισβολές τα Χριστούγεννα».

Αναλυτικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας γράφει:

«Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα μεσοπρόθεσμα αριθμητικά μοντέλα για τις επόμενες 10–15 ημέρες συγκλίνουν αρκετά σε μια εικόνα θερμοκρασιών περίπου +1.5 έως +2.5°C πάνω από τα κλιματικά κανονικά για την Ελλάδα. Οι νύχτες μπορεί να παραμείνουν σχετικά “φυσιολογικές”, αλλά συνολικά η ανωμαλία θα βγει θετική.

Αυτό σημαίνει ότι, για την εποχή, οι ημέρες θα θυμίζουν περισσότερο ήπιο φθινόπωρο παρά «βαθύ» χειμώνα.

Δεν αποκλείονται σύντομες χειμωνιάτικες «ανάσες», αλλά το γενικό κλίμα παραμένει σταθερά ήπιο, σχετικά ζεστό και μακριά από πραγματικές χειμωνιάτικες εισβολές στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».

Μαρουσάκης: Άστατες καιρικές συνθήκες οδεύοντας προς τα Χριστούγεννα

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης έχει προβλέψει ότι κοντά στις 18 – 20 Δεκεμβρίου περιμένουμε πιο οργανωμένη αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, αρκετές βροχές και χιόνια στα βουνά μας σε μεγάλα υψόμετρα.

«Δεν φαίνεται το χιόνι να κατεβαίνει σε χαμηλό υψόμετρο. Εκεί κοντά στην αλλαγή του χρόνου δείχνει η κυκλοφορία να αλλάζει περισσότερο. Εκεί φαίνεται να μας έρχεται περισσότερο κρύο από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όμως αυτό είναι μία πιθανότητα, καθώς είμαστε ακόμα πολύ μακριά» υποστηρίζει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, σήμερα, Παρασκευή καλός θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, όπως ήταν και τις προηγούμενες ημέρες, θα περάσει όμως από μια διαταραχή το Σαββατοκύριακο, κυρίως στα βόρεια βορειοανατολικά, όπου θα ενισχυθούν οι βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία και θα δούμε κάποιες βροχές.

Σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, για ακόμη μία ημέρα ξεκινάμε από χαμηλά με αρκετές περιοχές να είναι ακόμα και στους μηδέν ή λίγο πάνω από τους μηδέν βαθμούς, αλλά το μεσημέρι θα ανέβουμε και θα φτάσουμε έως και 20 βαθμούς. Και σήμερα δηλαδή, θα είναι μεγάλο το θερμοκρασιακό εύρος.

Στην Αττική περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ακόμα και τους 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, έχουμε περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες το πρωί και αργότερα θα δούμε συννεφιά, κυρίως στη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 15-16 βαθμούς.

Αύριο, Σάββατο, θα δούμε λίγες βροχές στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην βόρεια Κρήτη και ίσως στα βουνά της Αττικοβοιωτίας. Περιμένουμε επίσης ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή, τέλος, αυτά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά και στη βόρεια Κρήτη, ενώ η επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει όπως αυτή που διανύουμε, δηλαδή με καλό καιρό, κρύο το πρωί και υψηλές θερμοκρασίες το μεσημέρι.