Το μυστικό συστατικό Ιταλίδας γιαγιάς για τη συνταγή σάλτσας ντομάτας

Η προσθήκη πικάντικου ιταλικού λουκάνικου στη σάλτσα ντομάτας με κεφτέδες προσδίδει μια βαθιά, πλούσια γεύση. Φτιάξτε το προσθέτοντας τους κεφτέδες και το λουκάνικο στη σάλτσα ντομάτας. Έπειτα σιγοβράστε για 3 έως 4 ώρες.

Φάτε το λουκάνικο μαζί με τους κεφτέδες ή κρατήστε το για να φτιάξετε ιταλικά σάντουιτς με λουκάνικο και πιπεριές. Οι Ιταλοί, δεν ξέρουν τι σημαίνει να αγοράζεις σάλτσα ντομάτας από το σούπερ μάρκετ.

Αυτό επειδή έχουν δεκάδες βάζα με σπιτική σάλτσα ντομάτας της γιαγιάς στην αποθήκη. Πράγματι, τίποτα δεν συγκρίνεται με την παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς που περνάει από γενιά σε γενιά.

Ένα είναι το μυστικό που διασφαλίζει την ποιότητα και τη γεύση της παραδοσιακής, ιταλικής σάλτσας ντομάτας. Όλα ξεκινούν τον Αύγουστο, όταν οι ντομάτες είναι ώριμες και φρεσκοκομμένες. Τουλάχιστον 11.30 κιλά (μερικές φορές και περισσότερες) μαζεύονται και μεταφέρονται στο σπίτι.

Έπειτα αρχίζει η διαδικασία παρασκευής της σάλτσας.

Οι ντομάτες βράζονται, ξεφλουδίζονται, πολτοποιούνται και στη συνέχεια προστίθενται σε μια κατσαρόλα με σκόρδο, βασιλικό, κρεμμύδι και ελαιόλαδο. Η απλή, νόστιμη σάλτσα σιγοβράζει για ώρες προτού τοποθετηθεί σε καθαρά βάζα και κονσερβοποιηθεί για τον χειμώνα.

Αλλά αυτά τα βάζα είναι μόνο η αρχή.

Αυτό που υπάρχει μέσα τους αποτελεί στην πραγματικότητα τη βάση για τη σάλτσα της γιαγιάς. Το μυστικό της συστατικό προστίθεται όταν έρθει η ώρα να ετοιμαστεί μια κατσαρόλα σάλτσας για το κυριακάτικο δείπνο.

Πρώτα, τα σπιτικά ιταλικά κεφτεδάκια τοποθετούνται ώστε να κρατήσουν το σχήμα τους και μετά ρίχνονται σε μια μεγάλη κατσαρόλα με τη σάλτσα, ώστε να ολοκληρώσουν το μαγείρεμά τους καθώς σιγοβράζουν για ώρες πριν το δείπνο.

Αμέσως μετά προστίθεται το μυστικό συστατικό της γιαγιάς μου για την πιο γευστική σάλτσα που μπορεί κανείς να φανταστεί:

Το καυτερό ιταλικό λουκάνικο.

Γιατί η γιαγιά προσθέτει λουκάνικο στη σάλτσα της

Για τη γιαγιά, όλα έχουν να κάνουν με τη γεύση.

Το καυτερό ιταλικό λουκάνικο είναι ένα περίπλοκο μείγμα από χοιρινό κιμά και καρυκεύματα όπως μάραθο, νιφάδες κόκκινης πιπεριάς, σκόρδο και άλλα μπαχαρικά.

Ωστόσο, η γιαγιά δεν σπάει το λουκάνικο σε κομμάτια για να τα προσθέσει στη σάλτσα (αν και πιθανότατα θα ήταν νόστιμο).

Αντίθετα, εστιάζει στην αργή απελευθέρωση γεύσης.

Ξεκινά χρησιμοποιώντας ένα πιρούνι για να τρυπήσει ολόκληρα τα ιταλικά λουκάνικα.

Έπειτα ρίχνει τα λουκάνικα στη σάλτσα για να σιγοβράσουν όλη την ημέρα.

Καθώς κοχλάζει, η λιπαρή, πικάντικη γεύση του λουκάνικου απελευθερώνεται σιγά σιγά, χαρίζοντας στη σάλτσα εκείνη την επιπλέον ένταση που την κάνει τόσο ξεχωριστή.

Όταν έρθει η ώρα για το δείπνο, το λουκάνικο μπορεί να αφαιρεθεί από τη σάλτσα πριν το σερβίρισμα — ή και όχι — ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός.

Αν και η γιαγιά χρησιμοποιεί τα λουκάνικα για τη γεύση, ορισμένοι κόβουν το μαγειρεμένο λουκάνικο σε φέτες και να το προσθέτουν στο πιάτο τους.

Αυτό, φυσικά, προσθέτει περισσότερη πρωτεΐνη σε ένα κατά τα άλλα πλούσιο σε υδατάνθρακες φαγητό.

Άλλοι κρατούν ολόκληρα τα λουκάνικα για εύκολα ιταλικά σάντουιτς με λουκάνικο και πιπεριές για μέσα στην εβδομάδα.

Για να τα φτιάξετε, σοτάρετε πιπεριές και κρεμμύδια σε λίγο ελαιόλαδο και προσθέστε το λουκάνικο μέχρι να ζεσταθεί καλά. Έπειτα βάλτε όλη αυτή τη νόστιμη «κρεατάδα» σε ένα ψωμάκι για χογκί ή ένα ψωμάκι για χοτ ντογκ. Μην ξεχάσετε να ρίξετε κι άλλη σάλτσα από πάνω!

Το σιγοβράσιμο κάνει όλη τη διαφορά

Αν και το καυτερό ιταλικό λουκάνικο είναι το μυστικό συστατικό που γεμίζει αυτή τη σάλτσα με γεύση, το κλειδί για να «χτιστούν» πραγματικά αυτές οι γεύσεις είναι να το αφήσετε να σιγοβράσει για μερικές ώρες.

Στην παραδοσιακή Ιταλική οικογένεια, η προετοιμασία παίρνει τρεις με τέσσερις ώρες, αφήνοντας τη σάλτσα να «κάτσει» σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύοντας περιστασιακά, ώστε οι γεύσεις να αναδειχθούν πραγματικά την ώρα του δείπνου.

Αυτή η μέθοδος δίνει επίσης στα κεφτεδάκια αρκετό χρόνο να μαγειρευτούν.

Τα κεφτεδάκια μορφοποιούνται πριν από το μεσημεριανό, φτιαγμένα με το κλασικό «μείγμα για κεφτεδάκια» από μοσχαρίσιο, χοιρινό και μοσχαρίσιο γάλακτος.

Στα κεφτεδάκια περιλαμβάνονται επίσης δύο φέτες ψωμί μουλιασμένες σε γάλα, φρεσκοτριμμένο τυρί παρμεζάνα, σκόρδο, ιταλικά καρυκεύματα, δύο αυγά, αλάτι και σπαστό πιπέρι.

Αφού αναμειχθούν τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ, πλάθουμε τα κεφτεδάκια.

Στη συνέχεια τα βάζουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο για λιγότερο από ένα λεπτό σε κάθε πλευρά, ώστε να κρατήσουν το σχήμα τους καθώς σιγοβράζουν.

Έπειτα μπαίνουν στη σάλτσα, και μετά προστίθενται τα λουκάνικα.

Στις λίγες αυτές ώρες, τα κεφτεδάκια θα μαγειρευτούν αργά και θα απορροφήσουν όλη εκείνη τη γεύση από τη σάλτσα.

Ναι, χρειάζεται χρόνο, αλλά αξίζει τόσο πολύ.

Όπως λέει πάντα η Ιταλίδα γιαγιά, «τα καλά πράγματα έρχονται σε όσους περιμένουν».

Η παράδοση του κυριακάτικου ιταλικού δείπνου