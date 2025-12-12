Τα Super Puma νέας γενιάς που θα ριχτούν στη μάχη των πυρκαγιών και επιχειρήσεων διάσωσης

Τα πρώτα 2 SUPER PUMA από τη συνολική παραγγελία των 8 ελικοπτέρων της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αλλά και την ενίσχυση των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης καθώς και αεροδιακομιδών, βρίσκονται ήδη στη γραμμή της τελικής συναρμολόγησης, με την Πολιτική Προστασία να τα υποδέχεται εντός του 2026. Αναλυτικά τα χρονοδιαγράμματα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Πυροσβεστική, έπειτα από χρόνια συζητήσεων, κατέληξε τελικά στον τύπο των ελικοπτέρων, με τα οποία θα πορευτεί για τις επόμενες δύο δεκαετίες τόσο στο έργο της πυρόσβεσης όσο και στην έρευνα και διάσωση. Επέλεξε τα Super Puma, που ήδη είχε, δημιουργώντας ομοιογενή στόλο. Ένα ελικόπτερο γνώριμο και στην Πολεμική Αεροπορία. Με την προμήθεια των συνολικά 8 ελικοπτέρων μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και ευρωπαϊκά κονδύλια, προχωρά στη ριζική αναδιάρθρωση του στόλου των ελικοπτέρων της και μάλιστα στην τελευταία έκδοση, την H215.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην έδρα της Airbus Helicopters στη Μαρινιάν της Γαλλίας. Κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός διαπίστωσε την πρόοδο της συμφωνίας που υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2025, σημειώνοντας ότι τα δύο πρώτα ελικόπτερα H215 Super Puma βρίσκονται ήδη στη Γραμμή Τελικής Συναρμολόγησης.

Ο Bruno Even, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Airbus Helicopters, δήλωσε σχετικά: «Η επίσκεψη αυτή αποτελεί ορόσημο μετά την υπογραφή της καινοτόμου σύμβασης τον Απρίλιο του 2025. Τα αεροσκάφη H215 είναι κάτι περισσότερο από ελικόπτερα· πρόκειται για ζωτικής σημασίας επένδυση στην εθνική ανθεκτικότητά της και στη στρατηγική της για την αντιμετώπιση των ολοένα και πιο σοβαρών πυρκαγιών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή».

«Ευχαριστούμε τους εταίρους μας σε Γαλλία και Ελλάδα, για τη δέσμευσή σας στην προστασία των κοινοτήτων και των φυσικών τοπίων. Είμαστε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση των εναέριων δυνατοτήτων ανταπόκρισης της Ελλάδας», πρόσθεσε.

Ο νέος στόλος H215, με τις πρώτες παραδόσεις να έχουν δρομολογηθεί για το 2026, αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πρωτοποριακού Εθνικού Προγράμματος «Αιγίς». Αξιοποιώντας το μοντέλο «Κυβερνητικής Ιδιοκτησίας – Λειτουργίας από Ανάδοχο» (GO-CO), το συμβόλαιο αυτό καθιερώνει μια μακροπρόθεσμη και συνεργατική προσέγγιση απέναντι στις κρίσιμες αποστολές, με την υποστήριξη ευρωπαϊκών πόρων και έμπειρων επιχειρησιακών φορέων πυρόσβεσης, όπως οι Airtelis και SAF Aerogroup.

Το H215 είναι ένα ελικόπτερο της οικογένειας Super Puma, με περισσότερα από 1.100 ελικόπτερα H215 να έχουν παραδοθεί, ενώ μετρά περισσότερες από 6 εκατομμύρια ώρες πτήσης. Πρόκειται για ένα ελικόπτερο εξοπλισμένο με τον αναγνωρισμένο 4άξονο αυτόματο πιλότο του H225, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση πυροσβεστικών επιχειρήσεων τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα. Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για αποστολές πυρόσβεσης χάρη στην εμβέλειά του, περίπου 540 ναυτικών μιλίων, την εξαιρετική άνω των δύο (2) ωρών αυτονομία του, καθώς και την ικανότητά του να μεταφέρει δεκαεννέα (19) πυροσβέστες και να εκτελεί ρίψεις άνω των τεσσάρων (4) τόνων νερού ανά επιχειρησιακό κύκλο.

Ως ένα από τα ελάχιστα βαρέως τύπου ελικόπτερα σε παραγωγή, με πολιτική πιστοποίηση, και με τη δυνατότητά του να εξοπλίζεται είτε με κάδο ρίψεως νερού είτε με δεξαμενή πυρόσβεσης, το ελικόπτερο αποτελεί την ιδανική επιλογή για την ενίσχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης κάθε χώρας.

Πρόκειται για γνώριμο ελικόπτερο τόσο στην Πυροσβεστική όσο και στην Πολεμική Αεροπορία, που διαθέτει στόλο 12 ελικοπτέρων, της παλαιότερης έκδοσης όμως AS332.

Δύο του ίδιου τύπου έχει ήδη και η Πυροσβεστική, τα οποία όμως θα αναβαθμίσει ώστε να δημιουργήσει την πολυπόθητη ομοιοτυπία.

Ωστόσο, παλαιά και νέου τύπου ελικόπτερα διαθέτουν την ίδια άτρακτο σε βαθμό 95%. Τα καινούρια φέρουν ισχυρότερους και πιο αξιόπιστους κινητήρες με σύγχρονα avionics, που βελτιώνουν την ακρίβεια πλοήγησης και την ασφάλεια των πληρωμάτων, επιτρέποντάς τους να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από:

77,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

233,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του Τομεακού Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» 2021–2027

Τεχνικά χαρακτηριστικά των H215 Super Puma:

4άξονος αυτόματος πιλότος, κατάλληλος για επιχειρήσεις ημέρας και νύχτας

Εμβέλεια 579 ναυτικών μιλίων

Αυτονομία άνω των 2 ωρών

Δεξαμενή νερού 3.785 λίτρων

Δυνατότητα μεταφοράς έως 19 πυροσβεστών

Με την προμήθεια των νέων ελικοπτέρων, η χώρα ενισχύει καθοριστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και την εκτέλεση σύνθετων αποστολών σε απαιτητικές συνθήκες.

