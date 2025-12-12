Βενεζουέλα: «Πειρατές της Καραϊβικής» αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο μετά την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου

Για «ναυτική πειρατεία» κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την κατάσχεση πετρελαιοφόρου από αμερικανικές δυνάμεις στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος της χώρας εμφανίστηκε εξοργισμένος, κάνοντας λόγο για στρατιωτική επίθεση και παράνομη ενέργεια, ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ως την απαρχή μιας νέας εποχής «εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική».

Το πετρέλαιο αποτελεί τον βασικό πλουτοπαραγωγικό πόρο της Βενεζουέλας, όμως η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει εμπάργκο από το 2019, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα εξαγωγών. Το Καράκας, υπό αυτές τις συνθήκες, αναγκάζεται να πουλά το πετρέλαιό του σε χαμηλές τιμές, κυρίως στη μαύρη αγορά και με προορισμό την Κίνα.

Ο Μαδούρο υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «απήγαγαν το πλήρωμα, έκλεψαν το πλοίο και εγκαινίασαν νέα εποχή, την εποχή της εγκληματικής θαλάσσιας πειρατείας στην Καραϊβική». Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ «διέπραξαν μια απόλυτα εγκληματική και παράνομη ενέργεια» και προχώρησαν σε «στρατιωτική επίθεση, απαγωγή και κλοπή, εναντίον ενός ειρηνικού, ιδιωτικού εμπορικού πλοίου».

Χωρίς να κατονομάσει τον ιδιοκτήτη του δεξαμενόπλοιου, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν στο πλοίο την ώρα που πλησίαζε τον Ατλαντικό, βόρεια του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, με κατεύθυνση τα νησιά της Γρενάδας. Υποστήριξε ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε σχεδόν 1,9 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, τονίζοντας ότι «το φορτίο είχε ήδη πληρωθεί στη Βενεζουέλα, αφού όποιος εισάγει πετρέλαιο, πληρώνει εκ των προτέρων».

Σύμφωνα πάντως με την εξειδικευμένη πλατφόρμα MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο με την ονομασία Skipper μετέφερε 1,1 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, ενώ πηγή της Washington Post υποστήριξε ότι είχε προορισμό την Κούβα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εξέφρασε έντονη ανησυχία για την τύχη του πληρώματος, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Κανένας δεν ξέρει πού είναι». Όπως δήλωσε, έχουν δοθεί ήδη οι απαραίτητες εντολές για να ξεκινήσουν όλες οι «προσήκουσες νομικές και διπλωματικές διαδικασίες».

Κλείνοντας, ο Νικολάς Μαδούρο διαβεβαίωσε πως «η Βενεζουέλα θα εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των πλοίων, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη εμπορία του πετρελαίου της στον κόσμο».