Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σκορπίζοντας ανησυχία στους κατοίκους και θέτοντας τις Αρχές σε κατάσταση ετοιμότητας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι.

📊 Context: A M6.7 earthquake struck near 130 km NE of Kuji, Japan, an area with a history of seismic activity. This magnitude typically indicates strong ground shaking, potentially causing damage to infrastructure and heightened risks of tsunamis, making pre… — Earthquake Alert (@quakebot_) December 12, 2025

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε επιφυλακή, τονίζοντας πως είναι πιθανό να σημειωθεί κύμα τσουνάμι ύψους έως και ενός μέτρου. Όπως σημείωσε, οι κάτοικοι πρέπει να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας μακριά από τις ακτές και ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Πηγή: Reuters