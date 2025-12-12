Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

  • Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σκορπίζοντας ανησυχία στους κατοίκους.
  • Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι.
  • Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς είναι πιθανό να σημειωθεί κύμα τσουνάμι ύψους έως και ενός μέτρου.
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σκορπίζοντας ανησυχία στους κατοίκους και θέτοντας τις Αρχές σε κατάσταση ετοιμότητας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε επιφυλακή, τονίζοντας πως είναι πιθανό να σημειωθεί κύμα τσουνάμι ύψους έως και ενός μέτρου. Όπως σημείωσε, οι κάτοικοι πρέπει να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας μακριά από τις ακτές και ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

