Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως ξεκαθάρισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στον στόχο για μια «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» στη χώρα, τονίζοντας πως η κοινή γραμμή δεν αλλάζει, παρά τις δυσκολίες.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος ανέφερε ότι είχε επαφές με τους εταίρους της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», η οποία συνεχίζει να στηρίζει ενεργά την ουκρανική πλευρά. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, υπογράμμισε πως ο στόχος για σταθερή και δίκαιη λύση στην Ουκρανία παραμένει σταθερός και αναλλοίωτος.

Touched base with partners from the Coalition of the Willing during a very intense week of peace talks. Despite the pressure, we remain absolutely firm in our goal: achieving a just and sustainable peace for Ukraine. Sustainable means that any peace agreement must not contain… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2025

«Βιώσιμη σημαίνει πως η όποια συμφωνία ειρήνης δεν πρέπει να περιέχει τους σπόρους μελλοντικής σύγκρουσης ούτε αποσταθεροποίησης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας στο σύνολό της», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ύπαρξης «σθεναρών και αξιόπιστων εγγυήσεων ασφαλείας».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες και για τις ενέργειες της Επιτροπής ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για την περίοδο 2026-2027. Όπως ανέφερε: «Οι προτάσεις μας βρίσκονται στο τραπέζι και όλοι μοιραζόμαστε την αίσθηση του επείγοντος».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον θέτει ακόμη και θέμα απόσυρσης των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονμπάς.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, αισθάνεται «εξαιρετικά απογοητευμένος» από τη στάση που κρατούν τόσο η ουκρανική όσο και η ρωσική ηγεσία και ζητά να υπάρξουν «πράξεις» για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης.

Το θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Εκεί, οι ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα εξετάσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών πόρων υπέρ της Ουκρανίας.

Ωστόσο, η εισήγηση αυτή συναντά αντιδράσεις, κυρίως από το Βέλγιο, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπαρτ ντε Βεβέρ, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να σηκώσει μόνος του το βάρος, στην περίπτωση που προκύψει νομικό εμπόδιο. Όπως ανέφερε: «Θα κάνω το παν για να εμποδίσω αυτή την απόφαση», εφόσον δεν υπάρξουν σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις από τα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη της ΕΕ.