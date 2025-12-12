Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις κατά ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αναχαίτιση φορτίων ναρκωτικών που φτάνουν από τη Βενεζουέλα μέσω οδικών διαδρομών.
  • Η στρατηγική απόφαση αφορά τη δράση κατά των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία χρησιμοποιούν χερσαία και συνοριακά περάσματα για τη μεταφορά τους.
  • Ο ίδιος έχει αναφέρει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ότι εξετάζει άμεση στρατιωτική παρέμβαση, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις κατά ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αναχαίτιση φορτίων ναρκωτικών που φτάνουν από τη Βενεζουέλα μέσω οδικών διαδρομών.

Όπως ξεκαθάρισε, αυτή η στρατηγική απόφαση αφορά τη δράση κατά των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία χρησιμοποιούν χερσαία και συνοριακά περάσματα για τη μεταφορά τους. Ο ίδιος έχει αναφέρει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ότι εξετάζει άμεση στρατιωτική παρέμβαση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πηγή: Reuters

02:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

02:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφαίνεται πρόοδος

Έτοιμη να στείλει εκπρόσωπό της στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την Ουκρανία εμφανίζεται η Ουάσ...
02:00 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

02:00 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Καλιφόρνια: Ισχυρή έκρηξη σε αγωγό αερίου – Τουλάχιστον 6 τραυματίες, σοβαρές ζημιές σε 3 κτίρια

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Ashland, κοντά στο Hayward της Καλιφόρνια, όταν ισχυρό...
01:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

01:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Βλαντίμιρ Πούτιν: Διαβεβαιώνει τον Νικολάς Μαδούρο για στήριξη παρά τις διεθνείς πιέσεις

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βενεζο...
00:20 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη: Στροφή από το παρελθόν της κρίσης

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται εκτενώς στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέου προέδρου του Eurogr...
