Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις κατά ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την αναχαίτιση φορτίων ναρκωτικών που φτάνουν από τη Βενεζουέλα μέσω οδικών διαδρομών.

Όπως ξεκαθάρισε, αυτή η στρατηγική απόφαση αφορά τη δράση κατά των κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία χρησιμοποιούν χερσαία και συνοριακά περάσματα για τη μεταφορά τους. Ο ίδιος έχει αναφέρει επανειλημμένα το τελευταίο διάστημα ότι εξετάζει άμεση στρατιωτική παρέμβαση, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πηγή: Reuters