Διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη: Στροφή από το παρελθόν της κρίσης

Διεθνή ΜΜΕ αναφέρονται εκτενώς στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως νέου προέδρου του Eurogroup.

Οι τίτλοι του Politico και του Bloomberg για την εκλογή του Έλληνα υπουργού Οικονομικών είναι χαρακτηριστικοί, ενώ υπογραμμίζουν και την έντονη αντίθεση ανάμεσα στο σημερινό οικονομικό προφίλ της και στο ταραχώδες παρελθόν της κρίσης.

«Από το Grexit στην ηγεσία του Eurogroup: Η ιστορία της ελληνικής ανάκαμψης» έχει τίτλο το άρθρο του Politico. «Η χώρα που κάποτε βρέθηκε ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη είναι πλέον επικεφαλής του ισχυρού ευρωπαϊκού οργάνου που τη διέσωσε από τη χρεοκοπία» γράφει το δημοσίευμα, ενώ σε άλλο σημείο σημειώνει:

«Ήταν πριν από 10 χρόνια, όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη χαρακτήριζε το Eurogroup ως έναν χώρο κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς. Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως υπόδειγμα δημοσιονομικής σύνεσης, έχοντας μειώσει θεαματικά το χρέος της περίπου στο 147% του ΑΕΠ, αν και παραμένει το υψηλότερο στην ευρωζώνη».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, λίγοι ήταν εκείνοι που πίστευαν στη νίκη Πιερρακάκη, καθώς ο Βαν Πετέγκεμ του Βελγίου διέθετε περισσότερη εμπειρία, και έχαιρε του σεβασμού της ευρωζώνης.

«Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιοποίηση της χρηματικής αξίας των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένα δάνειο αποζημιώσεων ύψους 165 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία τελικά συνέβαλε στην ήττα του Βαν Πετέγκεμ» εξηγεί, και στη συνέχεια παρουσιάζει το βιογραφικό του Έλληνα υπουργού Οικονομικών και νέου προέδρου του Eurogroup.

Bloomberg: Το Eurogroup αποκτά τον πρώτο Έλληνα επικεφαλής, σε μια στροφή από το παρελθόν της κρίσης

Το Bloomberg αναφέρει ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης «κέρδισε την κούρσα για την προεδρία του Eurogroup εξασφαλίζοντας μία από τις κορυφαίες οικονομικές θέσεις της ευρωζώνης, μια πρωτιά για το άλλοτε δοκιμαζόμενο από την κρίση ελληνικό κράτος».

Όπως σημειώνει το Bloomberg, «αρχικά σχεδιασμένο ως ανεπίσημο φόρουμ για ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο στενά παρακολουθούμενους θεσμούς της περιοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της. Διαπραγματεύτηκε συμφωνίες της τελευταίας στιγμής για πακέτα διάσωσης, αναμόρφωση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ και δάνεια στο ”παρά πέντε” για να αποτραπεί μια χρεοκοπία της Ελλάδας και έξοδός της από το ευρώ μόλις πριν από μια δεκαετία.

Αυτό καθιστά την άνοδο του Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμη πιο συμβολική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες και είναι από τα ελάχιστα κράτη-μέλη της ΕΕ που εμφανίζουν δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Παρότι ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup είναι σήμερα λιγότερο προβεβλημένος, ο Πιερρακάκης αναμένεται να αντιμετωπίσει διαφωνίες σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις και με κατακερματισμένη συναίνεση για το πώς πρέπει να τις προσεγγίσει.

Ο Έλληνας υπουργός έχει ήδη δώσει ένα στίγμα των προτεραιοτήτων του στη νέα του θέση. Σε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα, επικεντρώθηκε στην ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων της ΕΕ, στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, στο ψηφιακό ευρώ και στην τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, αλλά και γενικότερα στη θωράκιση των οικονομικών θεμελίων της ηπείρου.

”Μόλις πριν από 10 χρόνια, στο Eurogroup, θέσαμε τις προϋποθέσεις για να σωθεί η Ελλάδα” δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ρολάν Λεσκίρ. ”Σήμερα είναι ένα ισχυρό έθνος, και το γιορτάζουμε”.

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο Γερμανός ομόλογός του που είχε δηλώσει εκ των προτέρων ότι στηρίζει τον Πιερρακάκη, ήταν επίσης αισιόδοξος.

”Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης μας εντός του Eurogroup”, είπε. ”Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική”.

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών έχει υπάρξει ένθερμος υποστηρικτής διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών και έχει καλέσει για τη δημιουργία ”ευρωπαϊκών πρωταθλητών”. Θεωρεί ότι αυτό αποτελεί βασικό βήμα για την υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων.

Έχει επίσης υποστηρίξει αντίστοιχες κινήσεις και εντός της Ελλάδας, χαιρετίζοντας την εξαγορά του διαχειριστή της ελληνικής χρηματαγοράς από την Euronext τον περασμένο μήνα.

Αν και βρίσκεται στο τιμόνι της ελληνικής οικονομίας μόλις εννέα μήνες, ο Πιερρακάκης έχει διατελέσει υπουργός σε κυβερνήσεις του κεντροδεξιού χώρου από το 2019. Είναι πιο γνωστός για το έργο του στον εκσυγχρονισμό βασικών τομέων της δημόσιας διοίκησης ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από αυτή τη θέση, ως 42χρονος με σπουδές στην πληροφορική και την πολιτική οικονομία, ηγήθηκε μιας μεγάλης προσπάθειας ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο την απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Πριν αναλάβει καθήκοντα υπουργού Οικονομικών, υπηρέτησε επίσης ως υπουργός Παιδείας. Σε αυτή τη θέση επέβλεψε τη δημιουργία νομικού πλαισίου για τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ως υπουργός Οικονομικών, έχει επικεντρωθεί στη διατήρηση της ισχυρής δημοσιονομικής επίδοσης της Ελλάδας και στη συνέχιση μιας επιθετικής στρατηγικής για τη μείωση του χρέους».

AP: Ο παρίας της Ευρώπης έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο πειθαρχημένους δημοσιονομικά παίκτες της

Το Associated Press γράφει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται «για μια εξέλιξη που θα ήταν αδιανόητη μόλις πριν από 10 χρόνια, όταν η χώρα βρισκόταν στη δίνη μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης που σχεδόν την οδήγησε εκτός ευρωζώνης», περιγράφοντας στη συνέχεια αναλυτικά τα χρόνια της κρίσης και τις κρίσιμες συνεδριάσεις του Eurogroup.

Δέκα χρόνια μετά, ο παρίας της Ευρώπης έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο πειθαρχημένους δημοσιονομικά παίκτες της. Όλοι οι μεγάλου κύρους οίκοι αξιολόγησης έχουν αποκαταστήσει την επενδυτική βαθμίδα των ελληνικών ομολόγων, ενώ η Ελλάδα ήταν μία από τις μόλις έξι χώρες της ΕΕ το 2024 που κατέγραψαν πρωτογενές πλεόνασμα. Φέτος, τα κρατικά έσοδα ξεπέρασαν τους στόχους ήδη από τον Αύγουστο. Η οικονομική πορεία ήταν τόσο θετική ώστε ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, δεν είναι όλα ρόδινα. Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις, με πολλούς Έλληνες να παλεύουν με το αυξανόμενο κόστος ζωής. Αγρότες διαμαρτύρονται αποκλείοντας αυτοκινητόδρομους σε όλη τη χώρα, εξοργισμένοι από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές χονδρικής για τα προϊόντα τους και τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις της ΕΕ έπειτα από σκάνδαλο διαφθοράς»