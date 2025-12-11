Πιερρακάκης για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup: «Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

Κυριάκος Πιερρακάκης

«Νιώθω μεγάλη τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου» ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ενώ τόνισε ότι στόχος του ήταν πάντα η ενότητα του οργανισμού.

«Νιώθω τιμή που με επέλεξαν οι συνάδελφοί μου, με συγκινεί αυτό το κλίμα συνεργασίας και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πασκάλ Ντόναχιου για τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα που κατάφερε πάντα να δημιουργήσει συναίνεση» είπε στην αρχή της ομιλίας του.

«Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, χρειαζόμαστε συνεργασία. Θα προσπαθήσω να κρατήσω το Eurogroup μια ομάδα ενωμένη, με κοινό στόχο», τόνισε.

«Και αν μπορώ να προσθέσω, αν υπάρχουν δύο διδάγματα που θα ήθελα να αναφέρω, τα οποία έγιναν πιο έντονα τις δύο τελευταίες εβδομάδες και από τη συμμετοχή μου γενικά, είναι ότι η παλιά διάκριση που υπήρχε στην Ευρώπη εντός της οποίας η διάκριση ανάμεσα στον Βορρά και στο Νότο, δηλαδή με την οποία μεγάλωσαν πολλοί Ευρωπαίοι, η διαφορά ανάμεσα στους σπάταλους και τους συνετούς, έχει φύγει, διότι βλέπουμε ότι έχουμε κοινούς στόχους πλέον, κοινή άμυνα, η οποία προκύπτει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» είπε ακόμη.

Και πρόσθεσε: «Για την Ελλάδα και τον λαό της τώρα θέλω να πω κάτι, γιατί πριν από μερικά χρόνια η συζήτηση γινόταν στις Βρυξέλλες αν η Ελλάδα θα μείνει ή θα φύγει απ’ την ευρωζώνη. Και τα κατάφερε η Ελλάδα και είναι μία ένας φόρος τιμής κατά κάποιον τρόπο και είναι και μια διαθήκη κατά κάποιον τρόπο για την αλληλεγγύη που έδειξε η Ευρώπη σε πολύ δύσκολους καιρούς, το πνεύμα μεταρρυθμίσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αλλαγή και επίσης παρακαταθήκη της κοινής κατανόησης του πληθυσμού που κατάφερε να μεταβολίσει και τον κίνδυνο του να μη κάνει τίποτα, αλλά και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης».

