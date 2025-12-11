Φοινικούντα: Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για την διπλή δολοφονία – Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη

Στη δημοσιότητα έρχεται το κατηγορητήριο για την υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε τη σύλληψή τους βασιζόμενη σε νέα στοιχεία που έφτασαν στα χέρια της.

«Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε έναν όρο που τον επαναλαμβάνει αρκετές φορές. Αναφέρει ότι οι ηθικοί αυτουργοί, ο ιδιοκτήτης του μπαρ και ο ανιψιός, με πειθώ, φορτικότητα, με διαρκείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον αναφερόμενο ως συνεργό να προχωρήσει, τον οποίο όπως λέει το κατηγορητήριο τον γνώριζαν πολύ καλά και είχαν συνεχείς επαφές μαζί του, τον έπεισαν να προχωρήσει στη συγκεκριμένη δολοφονική πράξη», λέει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Για τον άνθρωπο που αναζητείται, κατηγορούμενος για συνέργεια στη διπλή δολοφονία, το κατηγορητήριο αναφέρει:

«Για το συγκεκριμένο άτομο το κατηγορητήριο λέει ότι τηλεφωνούσε διαρκώς από πακιστανικό τηλέφωνο προς τον αναφερόμενο συνεργό από την προηγούμενη ημέρα που ξεκίνησαν από την Αθήνα, δίνοντάς τους σαφείς εντολές για τον τρόπο που θα πάνε στην Καλαμάτα, πώς θα κινηθούν, πώς θα στοχεύσουν τα θύματα, πώς θα αποχωρήσουν και πώς θα φύγουν».

«Ως προς τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου αναφέρει δύο πτυχές. Πρώτον, ότι επικοινωνούσε με τον 22χρονο από τις 5/10 μέσω πακιστανικού που χειριζόταν ο ίδιος αλλά και μέσω του συνεργού του, δίνοντας εντολές για το πώς θα προχωρήσουν στη δολοφονική επίθεση. Επιπλέον, στις 6 του μηνός, μετά τη δολοφονία, ήταν σε συνεχείς επαφές με τη σύντροφο του ανιψιού και με τον ανιψιό για το τι ακριβώς θα καταθέσουν σε σχέση με το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Πύλου».

Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή

Η πιο σημαντική αποκάλυψη ωστόσο είναι αυτή για τον ανιψιό του θύματος, καθώς φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον εκτελεστή μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

«Για τον ανιψιό λέει ότι μέσω πακιστανικού τηλεφώνου έδινε εντολές ακόμα και λίγο πριν τη δολοφονία. Ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον 22χρονο συνεργό, μέσω πακιστανικού τηλεφώνου, για τον τρόπο άφιξης και το σημαντικότερο είναι ότι ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του μετέφερε τον 22χρονο από το κάμπινγκ, μετά τη δολοφονία, κοντά στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ».

Μυστήριο με τον εκτελεστή – Τι αναφέρει μάρτυρας «κλειδί»

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, που οδήγησε στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων, ο άνθρωπος που πάτησε την σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας πιθανά να μην ήταν ο 22χρονος που είχε αρχικά κατονομαστεί, αλλά ο έτερος 22χρονος, δηλαδή εκείνος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, υποστηρίζοντας πως είχε απλώς βοηθητικό ρόλο.

Σύμφωνα με την ανακρίτρια, ο 22χρονος που αρχικά παρουσιάστηκε λέγοντας πως είχε τον ρόλο του συνεργού, εν τέλει ήταν εκείνος που μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και μέσα σε 11 δευτερόλεπτα εκτέλεσε εν ψυχρώ δύο ανθρώπους, σύμφωνα με το Mega.

«Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που πρώτη φορά πάει σε έναν χώρο να γνωρίζει τον τόπο, τον χρόνο και πού θα ρίξει τις βολές και ποιους θέλει να καταλήξει; Αδύνατον», έλεγαν εγκληματολόγοι.

Αυτό φαίνεται πως ήταν και το σκεπτικό της ανακρίτριας για να καταλήξει στο ότι αυτός που πυροβόλησε δεν ήταν ο οδηγός του σκούτερ, ο οποίος πρώτη φορά πήγαινε στη Φοινικούντα, αλλά ο συνοδηγός με την περιβόητη θήκη κιθάρας που είχε πάει πολλές φορές στο κάμπινγκ, γνώριζε τον ανιψιό αλλά και το θύμα, τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίον μάλιστα είχε κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση.

«Ο εντολέας μου έχει τηρήσει μία στάση συνέπειας. Αυτό το οποίο έχει πει από την πρώτη στιγμή ως προσαγόμενος, χωρίς δηλαδή τη συμβουλή τη νομική και πριν ακόμη αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, είναι συνεπής και λέει ότι εγώ δεν μπήκα στον τόπο του εγκλήματος, δεν κρατούσα όπλο και δεν πυροβόλησα με αυτό», λέει ο δικηγόρος του φερόμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 22χρονου αναφέρει:

«Αυτό ισχυριζόμασταν από την αρχή. Συνέχεια μιλάω με το παιδί. Αυτό είναι δεδομένο. Περιμένει τις εξελίξεις, να βγει η αλήθεια. Καταλαβαίνετε πως είμαστε. Περιμένουμε να βγουν όλα στη φόρα, να βγει η αλήθεια. Τι να πιστέψω; Το παιδί δεν φταίει. Έκανε το λάθος και ακολούθησε τον φίλο του, τίποτε άλλο. Αφέλεια; Δεν ξέρω τι».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Live News, υπάρχει άτομο το οποίο φέρεται να αποκάλυψε το αληθινό πρόσωπο που εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Η εκπομπή του Mega, ανέφερε ότι είναι άγνωστο πόσες φορές κατέθεσε ο μάρτυρας «κλειδί», αλλά αυτός φέρεται να έδεσε την υπόθεση, αποκαλύπτοντας σημαντικές λεπτομέρειες και φωτίζοντας τα θολά σημεία.

Ειδικότερα, φέρεται να αποκάλυψε το περιεχόμενο των συνομιλιών των εμπλεκόμενων προσώπων, το οποίο η αστυνομία δεν μπορούσε να γνωρίζει, παρά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και το πώς στήθηκε η όλη ιστορία, καθώς και ποιος πάτησε τη σκανδάλη.

Απειλές από άτομα «πέραν πάσης υποψίας» δέχεται η ανιψιά του θύματος

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε, με την ίδια να μιλά χτες Τετάρτη στο enikos.gr και να αναφέρει:

«Eίμαι συντετριμμένη, με ηρεμιστικά. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που εμπλέκεται άτομο από την οικογένειά μου. Είχα τις αρχικές υποψίες ότι εμπλέκεται κάποιο άλλο πρόσωπο, πέραν των 2 συλληφθέντων.

Όμως, φάνηκε ότι τελικά υπάρχει εμπλοκή και προσώπου της οικογένειας. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη, να βρεθούν όλοι οι υπεύθυνοι αυτής της στυγερής δολοφονίας και αυτό που έκανα εγώ από την πλευρά μου, είναι να δίνω μέχρι τέλους, όλα τα στοιχεία που χρειάζονταν οι Αρχές».

«Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα εάν στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι σωστοί άνθρωποι» υπογράμμισε στη συνέχεια η ίδια, συμπληρώνοντας ότι «εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δίδονται πολλά στοιχεία, ώστε στο τέλος, να υπάρξει δικαίωση των 2 νεκρών».