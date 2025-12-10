Φοινικούντα: Απειλές από άτομα «πέραν πάσης υποψίας» δέχεται η ανιψιά του 68χρονου θύματος – Τι λέει η ίδια στο enikos.gr για τον 33χρονο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με θύματα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη φίλο του, μετά και τις συλλήψεις του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου και του επιχειρηματία φίλου του από την Αθήνα. Αποκαλύψεις σχετικά με την στάση που κράτησε ο 33χρονος συλληφθείς και φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, μετά το έγκλημα, απέναντι στην ανιψιά του θύματος, έκανε η ίδια στο enikos.gr, τονίζοντας ότι «οι τελευταίες μας επικοινωνίες δεν ήταν θετικές. Υπήρξαν κατηγορίες απο πλευράς του και εμφανίστηκε ψυχρός».

Ρεπορτάζ: Μαρία Πασαλίδου

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε, με την ίδια να λέει στο enikos.gr πως: «Eίμαι συντετριμμένη, με ηρεμιστικά. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ που εμπλέκεται άτομο από την οικογένειά μου. Είχα τις αρχικές υποψίες ότι εμπλέκεται κάποιο άλλο πρόσωπο, πέραν των 2 συλληφθέντων.

Όμως, φάνηκε ότι τελικά υπάρχει εμπλοκή και προσώπου της οικογένειας. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη, να βρεθούν όλοι οι υπεύθυνοι αυτής της στυγερής δολοφονίας και αυτό που έκανα εγώ από την πλευρά μου, είναι να δίνω μέχρι τέλους, όλα τα στοιχεία που χρειάζονταν οι Αρχές».

«Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα εάν στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι σωστοί άνθρωποι» υπογράμμισε στη συνέχεια η ίδια, συμπληρώνοντας ότι «εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δίδονται πολλά στοιχεία, ώστε στο τέλος, να υπάρξει δικαίωση των 2 νεκρών».

Ο ανιψιός άλλαξε στάση απέναντί της μετά το διπλό φονικό

Για το εάν το διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της δολοφονίας και της σύλληψης του ανιψιού, ο τελευταίος είχε έρθει σε επικοινωνία μαζί της, η ανιψιά δήλωσε ότι: «Υπήρχαν κάποιες επικοινωνίες, οι οποίες, όμως, ήταν λίγες. Πριν, είχαμε πολύ καλή σχέση. Μετά οι σχέσεις μας διαταράχθηκαν από την στιγμή που ο θείος απομακρύνθηκε. Έχω μάθει ότι υπήρξαν και συκοφαντίες προς το πρόσωπό μου, αλλά και σε βάρος του παιδιού μου. Επιφυλάσσομαι παντός νόμιμου δικαιώματός μου, προκειμένου να κάνω τις σχετικές μηνύσεις και αγωγές για όσους με συκοφάντησαν, αλλά και για την διαπόμπευση των 2 νεκρών, τους οποίους παρουσίαζαν ως ανώμαλους, που πήγαιναν με παιδιά. Πράγματα τα οποία βεβαίως δεν ίσχυαν».

Όπως ακόμη αποκάλυψε, «οι τελευταίες αυτές επικοινωνίες που είχαμε, δεν ήταν θετικές. Υπήρξαν κατηγορίες απο πλευράς του και ήταν και πολύ ψυχρός, χωρίς να έχει τη στάση που θα ανέμενε κάποιος έπειτα από όλα αυτά». Εγώ πάντως, συνέχισε, «παρότι έχω δεχθεί απειλές, όπως έγινε και σήμερα, θα συνεχίσω ακάθεκτη να ψάχνω τους δράστες».

Πέραν πάσης υποψίας τα άτομα από τα οποία δέχεται απειλές η ανιψιά του 68χρονου

Από την πλευρά της, στο enikos.gr μίλησε και η δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου, κα Κατερίνα Φραγκάκη, επισημαίνοντας ότι: «Δεν είναι τα ίδια άτομα, σύμφωνα με την εντολέα μου, αυτά από τα οποία δέχθηκε παλαιότερα και σήμερα απειλές», αποκαλύπτοντας ότι «τα άτομα αυτά είναι πέραν πάσης υποψίας. Όσοι απειλούν θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά που δέχθηκε απειλές η εντολέας μου».

Σχετικά με το ποια ήταν τα στοιχεία που τελικά οδήγησαν στις 2 συλλήψεις και την έκδοση εντάλματος σε βάρος ενός ακόμη ατόμου που αναζητείται, η κα Φραγκάκη είπε ότι δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζει, ωστόσο, σημείωσε πως «εμείς δίναμε συνεχώς στοιχεία στην εισαγγελία, ό,τι μαθαίναμε από τον κόσμο που μας βοηθούσε».

Τέλος, σε ερώτηση για το ποιο πιστεύει η εντολέας της ότι θα μπορούσε να είναι το κίνητρο του ανιψιού του θύματος που συνελήφθη, υπογράμμισε πως: «Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και για αυτό αναμένουμε με υπομονή την ελληνική δικαιοσύνη που την εμπιστευόμαστε. Εμείς θα βοηθάμε τις Αρχές για να λάμψει η αλήθεια όπως κάναμε μέχρι σήμερα».

Τα εντάλματα σύλληψης

Όπως έγινε γνωστό, την Τετάρτη, η ανακρίτρια εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, του επιχειρηματία φίλου του από την Αθήνα και ακόμη ενός ατόμου.

Ύστερα απ’ αυτή την εξέλιξη, τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προχώρησαν στη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και του επιχειρηματία φίλου του, που διατηρεί καφετέρια στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο ο ανιψιός όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας παρουσιάζονται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στα σχετικά εντάλματα σύλληψης και κρατούνται στη ΓΑΔΑ.

Οι διαθήκες του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε αλλάξει συνολικά 5 φορές την διαθήκη του. Την τελευταία την συνέταξε 3 μόλις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, αναφέροντας μάλιστα ότι την γράφει για την «περίπτωση του απρόσμενου θανάτου του».

Σύμφωνα με την τελευταία διαθήκη, βασικός κληρονόμος ήταν ο ανιψιός -γιος του αδελφού του- ο οποίος ήταν και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία του. Ακόμη, όπως έχει γίνει γνωστό, ο 68χρονος άφηνε επίσης μεγάλο μέρος της περιουσίας του στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην παλαιά διαθήκη άφηνε 2,3 στρέμματα και στον εγγονό του (γιος της ανιψιάς του), ωστόσο, στην νέα διαθήκη τα συγκεκριμένα στρέμματα τα αφήνει και αυτά στον επιστάτη. Ουσιαστικά, στη νέα διαθήκη ο 68χρονος αποκλήρωσε τον εγγονό του, αλλά και τη μητέρα του.

Μάλιστα, σε μαρτυρία της, η μητέρα του ανιψιού του θύματος και αυτόπτη μάρτυρα του φονικού, είχε αναφέρει ότι στην τελευταία του διαθήκη «έβγαλε εκτός την ανιψιά και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία του, στον γιο μου και στον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του, γιατί όλο του ζήταγε χρήματα. Δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσες να τον ρωτήσεις αν δεν σου έλεγε».

Το χρονικό του εγκλήματος

Υπενθυμίζεται ότι το διπλό έγκλημα σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, με τον ανιψιό τότε, να ισχυρίζεται ότι ο δράστης εκτός από τα δύο θύματα πυροβόλησε και εκείνον, χωρίς ωστόσο να τον πετύχει, με το όπλο του εγκλήματος να μην έχει μέχρι σήμερα εντοπιστεί. Στη συνέχεια, ο ανιψιός είχε καλέσει από το κινητό της συντρόφου του τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα.

Οι Αρχές είχαν εντοπίσει από την πρώτη στιγμή αντιφάσεις στα λεγόμενα του, όμως μέχρι εκείνη τη ώρα τίποτα δεν το συνέδεε με το διπλό φονικό. Στις 14 Οκτωβρίου συνελήφθησαν οι 2 αναβάτες της μηχανής, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάκρισης, έπεφταν σε αντιφάσεις ρίχνοντας τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.