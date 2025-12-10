Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 60χρονο επιστάτη φίλο του, το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα η ανακρίτρια εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, του επιχειρηματία φίλου του από την Αθήνα και ακόμη ενός ατόμου.

Ύστερα απ’ αυτή την εξέλιξη, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν πριν από λίγο στη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου θύματος και του επιχειρηματία φίλου του, που διατηρεί καφετέρια στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο ο ανιψιός όσο και ο 31χρονος επιχειρηματίας παρουσιάζονται ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Το τρίτο πρόσωπο που αναζητείται να συλληφθεί για την υπόθεση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι φίλος και συνέταιρος του συλληφθέντα επιχειρηματία και κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί δύο 22χρονοι.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο κατηγορούμενοι –ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος μπήκε το μοιραίο βράδυ στο κάμπινγκ και πυροβόλησε τα δύο θύματα.

O 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής άγριας δολοφονίας και φέρεται να έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον φυσικό δράστη της επίθεσης. Ο 33χρονος και η σύντροφός του είχαν κληθεί αρκετές φορές από τις αρχές και είχαν καταθέσει για την υπόθεση.

Σχετικά με το επίμαχο τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο ανιψιός από το κινητό της συντρόφου του, μισή ώρα μετά το έγκλημα, στον επιχειρηματία φίλο του και εργοδότη του 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, ο 33χρονος υποστήριξε ότι δεν αποδεικνύει κάτι σημαντικό για την υπόθεση.