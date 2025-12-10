«Να μ’ αγαπάς»: Η Άννα μαθαίνει πως είναι υιοθετημένη

Νάντια Ρηγάτου

Media

«Να μ’ αγαπάς»: Η Άννα μαθαίνει πως είναι υιοθετημένη

Ο Άγγελος αποκαλύπτει στον Ορφέα ότι εδώ και δύο χρόνια ο Θεόφιλος είναι καλά στην υγεία του στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγαπάς” απόψε στις 20:00 στον Alpha.

Παρά την προσπάθεια του Άγγελου, η κατάσταση ανάμεσα σε Φωτεινή και Λευτέρη παραμένει τεταμένη.

Η Ζωή προσπαθεί μάταια να σβήσει το θυμό της Νικαίτης. Εκείνη επιχειρεί να προσεγγίσει τον Θεόφιλο, αλλά η συμπεριφορά του την εξοργίζει οδηγώντας την σε μια πράξη εκδίκησης.

Η Σοφία προσπαθεί να πλησιάσει τον Άγγελο, όμως εκείνος προχωρά στο επόμενο χτύπημα του κατά των Καλλιγά.

Ο Ορφέας έρχεται αντιμέτωπος με την ανακάλυψη της αλήθειας για την ψεύτικη αρρώστια του πατέρα του.

Η Άννα πιο αποφασισμένη από ποτέ ανακοινώνει σε όλους την απόφαση της να πάρει διαζύγιο από τον Ορφέα. Όμως αυτή τη φορά η κατάληξη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της.

 Δείτε το trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 συμβουλές για να κερδίσετε τις εντυπώσεις και να θέλουν όλοι να συζητήσουν μαζί σας

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Κατηγορηματική διάψευση των «fake» αναρτήσεων για δήθεν εγκαταλελειμμένα παιδιά

Διαγωνισμός για 15 νέους συρμούς του Μετρό έως τον Φεβρουάριο – Τι είπε ο Κυρανάκης

Σε χαρτογράφηση της αγοράς τροφίμων προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Ο στόχος της έρευνας

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:46 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Eurovision 2026: Αποχωρεί και η Ισλανδία από τον διαγωνισμό – Η ανακοίνωση της RUV

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισλανδίας, RUV, πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε πως η χώ...
18:56 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

VINYΛΙΟ: Ένα αλλιώτικο αφιέρωμα στην αγαπημένη δεκαετία του ‘80

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ» έρχεται απόψε, Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, στις 20:00 για να μας θυμίσει με...
18:40 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ευανθία κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, απόψε στις 22:30 στον Alpha

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι”...
17:36 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Σοφία σπρώχνει την Αναστασία στο κενό

Μία ακόμη συγκλονιστική σκηνή επιφυλάσσει ο «Άγιος έρωτας» στους τηλεθεατές απόψε το βράδυ στι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα