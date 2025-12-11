Λαμία: Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο Tik Tok – «Σαπίστε τους στο ξύλο…»

Μία Λαμιώτισσα αγρότισσα συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης από αστυνομικούς της ΥΔΕΕ Λαμίας, κατηγορούμενη για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών ή διχόνοιας, με αφορμή αναρτήσεις της στη δημόσια πλατφόρμα του Tik Tok.

Η συλληφθείσα σε πολλά από τα βίντεο της, που έχουν χιλιάδες προβολές στη δημοφιλή πλατφόρμα, παίρνει θέση για θέματα που αφορούν τον αγροτικό ξεσηκωμό και σε κάποια από αυτά καταφέρεται εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων, προτρέποντας να τους τσακίσουν στο ξύλο κι άλλα πολλά, σύμφωνα με το LamiaReport.gr.

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί όπου κάνει λόγο για νέο Κιλελέρ, ξεπέρασε μέσα σε λίγες ώρες τις 26.000 προβολές.

Η αγρότισσα κατηγορείται με το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, που θα κρίνει αν πράγματι έχουν τελεστεί τα συγκεκριμένα αδικήματα και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Την υπεράσπιση της έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Δημήτριος Κρούπης και Αργυρώ Καραφέρη.