Κοζάνη: Συμβολικός αποκλεισμός των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι και παράσταση διαμαρτυρίας από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας

Σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Μαυροδένδρι Κοζάνης, προχώρησαν σήμερα παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι άλλων εργατικών σωματείων.

Οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας θα μεταβούν αύριο, με λεωφορεία και αγροτικά οχήματα, στη Θεσσαλονίκη, για το συλλαλητήριο στο λιμάνι της πόλης, ενώ αντιπροσωπεία από όλα τα μπλόκα της περιοχής θα συμμετάσχει το ερχόμενο Σάββατο 13/12, στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας.

