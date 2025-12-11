Μαρινάκης: Η κυβέρνηση μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια

«Ιστορική» χαρακτήρισε για την Ελλάδα τη σημερινή μέρα της διεξαγωγής ψηφοφορίας στο Eurogroup, με έναν εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία του οργάνου, τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι, εκτός των άλλων, η υποψηφιότητα αυτή απηχεί και «την μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια».

«Είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα μας και μόνο για το γεγονός ότι ο Έλληνας υπουργός είναι ένας εκ των δύο υποψηφίων για να αναλάβει ένα τέτοιο κορυφαίο ευρωπαϊκό αξίωμα» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα δέκα χρόνια μετά τις ουρές στα ATM, τις κλειστές τράπεζες, τα capital controls, το κλειστό χρηματιστήριο και τις αμέτρητες συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και των Eurogroup της αγωνίας, έχει επιστρέψει στην κεντρική σκηνή της Ευρώπης και στον πυρήνα των αποφάσεων. Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη απηχεί τις θυσίες του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Απηχεί όμως και τη μεθοδική δουλειά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία μεγαλώνει την πίτα και μειώνει τους φόρους δίκαια. Επιστρέφει σταδιακά στους πολίτες όσα στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και υλοποιεί ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και τομών, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, που ενισχύει το εισόδημα άνω των 4 εκατομμυρίων πολιτών, στηρίζει τους νέους και τις οικογένειες και μειώνει την ανεργία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα, που, όπως είπε, «αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών».

«Με μια σειρά ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι πληγέντες στο Μάτι και στη Μάνδρα αντιμετωπίζονται με την ίδια θεσμική φροντίδα και προστασία που ισχύει για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναφέρθηκε αναλυτικά στις ρυθμίσεις.

«Οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν πλήρη θωράκιση των αποζημιώσεων, που έχουν επιδικαστεί με δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες» είπε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε: «Θεσμοθέτηση ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ίσης με το τετραπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης. Δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων καθώς και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι. Η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές. Δεν στερεί άλλες κοινωνικές παροχές. Καταβάλλεται ανεξαρτήτως εργασίας, ή λήψης άλλης σύνταξης και αυξάνεται αυτόματα με την εθνική σύνταξη. Καθολική και αυτοδίκαια διαγραφή οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοίκηση, ή εταιρική σύνθεση νομικών προσώπων. Ο ασφαλιστικός χρόνος που αντιστοιχεί στις διαγραφόμενες εισφορές διατηρείται πλήρως. Πλήρης οικονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων».

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη χρονιά προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ έως το τέλος του 2025, για πληρωμές που αφορούν αποκλειστικά στο τρέχον έτος» και συνέχισε με τις προβλέψεις της κυβέρνησης αναφορικά με τον κλάδο.

«Ειδικότερα, μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν δοθεί τα υπόλοιπα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφορούν σε πληρωμές για εξόφληση βασικής ενίσχυσης, αναδιανεμητική ενίσχυση, ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, πληρωμή κτηνοτρόφων σε πέντε νομούς, με κατανομή βοσκοτόπων, με παραγωγικά κριτήρια, de minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές, εξισωτική ενίσχυση 2025, βιολογική γεωργία 2024, επενδυτικές δαπάνες υπαίθρου και λοιπές εκκρεμότητες Πυλώνα 2 έτους 2024».

Τόνισε ότι, σήμερα, στις 5 το απόγευμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας θα συναντηθούν με εκπροσώπους των αγροτών από την Κρήτη.

Επίσης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι υπεγράφη, η Υπουργική Απόφαση για την Έναρξη Προσφοράς των Νέων Πορτοκαλί Τιμολογίων, «μία πρωτοβουλία που θα ενισχύσει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και κατ’ επέκταση θα συμβάλλει στην μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά», με στόχο «να επωφεληθούν οι καταναλωτές από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως στις μεσημεριανές ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ» και πρόσθεσε: «Η προσφορά των Πορτοκαλί τιμολογίων από τους προμηθευτές αναμένεται να εκκινήσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 για τους μεγάλους πελάτες, επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και από την 1η Απριλίου του 2026 για τους μικρούς πελάτες, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Airbus Helicopters και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο κατασκευής των τριών πρώτων ελικοπτέρων H215 Super Puma στο πλαίσιο της σύμβασης που υπεγράφη τον Απρίλιο.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σύμβαση του προγράμματος ΕΓΗΣ συνολικής αξίας 311,2 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά στην προμήθεια οκτώ τέτοιων ελικοπτέρων με δικαίωμα προαίρεσης για δύο επιπλέον» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και επεσήμανε: «Τα ελικόπτερα θα παραδοθούν σταδιακά εντός τεσσάρων ετών με τις δύο πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2026 και θα έχουν 95% επιχειρησιακή διαθεσιμότητα κατά τη θερινή περίοδο και ετοιμότητα απογείωσης εντός 20 λεπτών».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε, ακόμη ότι με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, θα λειτουργήσουν 13 νέα πειραματικά σχολεία, 9 από το σχολικό έτος 2026-2027 και 4 από το σχολικό έτος 2027-2028.

«Αυτές οι 13 σχολικές μονάδες προστίθενται στις 120 που ήδη λειτουργούν στη χώρα μας και έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω τον πετυχημένο θεσμό» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αναλυτικά στο μετρό, την αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης και τον προαστιακό, δίνοντας στοιχεία για την επιβατική κίνηση, λέγοντας:

«Στον ένα χρόνο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, η απήχηση του μέσου είναι άξια αναφοράς. Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι φέτος τον Οκτώβριο μετακινήθηκαν 27,04 εκατομμύρια πολίτες και κατά μέσο όρο, κάθε μήνα, γίνονται 2,4 εκατομμύρια επιβιβάσεις.

Την περασμένη, μάλιστα Δευτέρα, είχαμε την επανέναρξη της λειτουργίας του Μέσου, ενώ αναμένεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Κατά αυτόν τον τρόπο, για πρώτη φορά η πόλη θα συνδέεται ανατολικά-δυτικά με μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς, πέραν του Μετρό, ήδη ο Δυτικός Προαστιακός έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς Σίνδο. Το συγκεκριμένο δρομολόγιο έχει διάρκεια 11 λεπτών και εξυπηρετεί ιδιαίτερα τους φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας.

Σε σχέση με τα λεωφορεία, το 2019 περισσότερα από τα μισά λεωφορεία του στόλου στη Θεσσαλονίκη ήταν εκτός κυκλοφορίας. Σήμερα είναι σε κυκλοφορία 510 λεωφορεία. Κυκλοφορεί έτσι το 80% του Στόλου.

Από 41% το 2019, ο μέσος όρος ηλικίας οχημάτων είναι 7,8 έτη από 14,5 έτη που ήταν το 2019. Στο μεταξύ, 100 νέα λεωφορεία θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026, ενώ τα πρώτα 50 ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία για τον ΟΑΣΘ αναμένονται τον Ιούλιο. Σε επίπεδο προσβασιμότητας, ήδη έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 500 πινακίδες Braille στις στάσεις ΟΑΣΘ και ο στόχος είναι για 1.000 πινακίδες ως το τέλος του έτους».

Τέλος ανακοίνωσε ότι αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη.