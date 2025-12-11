Ηράκλειο: «Σας παρακαλώ βοηθήστε με» έλεγε η 25χρονη όταν παρασύρθηκε από μηχανή μαζί με τα σκυλιά της

  • Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί το τροχαίο στις Γούρνες Ηρακλείου, όπου μια 25χρονη από την Αυστραλία παρασύρθηκε από μηχανή μαζί με τα δύο σκυλιά της. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ το ένα σκυλί, ένα λαμπραντόρ, έχασε ακαριαία τη ζωή του.
  • Ο οδηγός της μηχανής, φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς πινακίδες και φώτα, εγκατέλειψε το θύμα και τα ζώα μετά την παράσυρση.
  • Η 25χρονη, σε κατάσταση σοκ, μίλησε για το περιστατικό, λέγοντας «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ βοηθήστε με» όταν ζητούσε βοήθεια. Έχουν ξεκινήσει όλες οι νόμιμες διαδικασίες για να βρεθεί και να τιμωρηθεί ο δράστης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ηράκλειο: «Σας παρακαλώ βοηθήστε με» έλεγε η 25χρονη όταν παρασύρθηκε από μηχανή μαζί με τα σκυλιά της

Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί το τροχαίο που σημειώθηκε χθες (10/12), στις 18:00 στην περιοχή των Γουρνών Ηρακλείου, όταν μια 25χρονη γυναίκα από την Αυστραλία παρασύρθηκε από διερχόμενη μηχανή, την ώρα που περπατούσε στην παλιά εθνική οδό μαζί με τα δύο σκυλιά της.

Από την παράσυρση η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της, η οποία μετά το περιστατικό βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.  Το ένα από τα δύο σκυλιά, ένα λαμπραντόρ, εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Η εικόνα του ζώου πεσμένου στο οδόστρωμα προκάλεσε σοκ και θλίψη.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής δεν έφερε πινακίδες, είχε κουκούλα στο κεφάλι, φέρεται να κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ δεν είχε και φώτα. Μετά την παράσυρση, έπεσε ο ίδιος στο οδόστρωμα, αλλά αμέσως σηκώθηκε, πήρε τη μηχανή του και εξαφανίστηκε, εγκαταλείποντας το θύμα και τα ζώα.

Μιλώντας στο Neakriti.gr η 25χρονη πραγματικά σοκάρει για το πως έγινε το περιστατικό: «Πήγα μια βόλτα με τον σκύλο μου, τη Λίλα και την Κόκο, την οποία φιλοξενούσα για μερικές μέρες. Και τελειώναμε τη βόλτα και θέλαμε να περάσουμε τον δρόμο στο BP, και τότε ένα σκούτερ, μια μηχανή, ήρθε και μας χτύπησε. Έπεσα στο έδαφος, και η Λίλα χτυπήθηκε από τη μηχανή και εκτοξεύτηκε μέχρι την άλλη πλευρά του δρόμου. Και δεν είχα τίποτα πάνω μου—τα γυαλιά και το κινητό μου έπεσαν μακριά—οπότε απλώς την είδα από απόσταση και έτρεξα προς το μέρος της.

Χρειαζόμουν κάποιον να με βοηθήσει και να την πάμε στον κτηνίατρο. Σταμάτησα ένα αυτοκίνητο και είπα: «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ βοηθήστε με». Και μετά πήγα στον κτηνίατρο, αλλά πέθανε. Δεν τα κατάφερε. Το μωρό μου δεν τα κατάφερε. Ήταν μόνο τριών εβδομάδων.

Τι λέει φίλος της για το περιστατικό

Συγκλονίζει και φίλος της για το περιστατικό: «Ουσιαστικά πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου ο παραβάτης εγκαταλείπει το θύμα. Εδώ έχουμε την απώλεια μιας αθώας ζωής. Ακόμα κι αν για κάποιους είναι “απλώς” ένα κατοικίδιο, στην πραγματικότητα ήταν σαν παιδί της. Έχει ταξιδέψει από πολύ μακριά για να έρθει εδώ. Είναι μια κοπέλα που προσφέρει πολλά, και στην τοπική κοινωνία και στη χώρα από την οποία ήρθε, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Αυστραλία. Επέλεξε να ζήσει στην Ελλάδα, να εργαστεί, να προσφέρει. Ναι, εδώ και δύο μήνες, διαμένει στην περιοχή. Είναι καθηγήτρια πιλάτες και γιόγκα και ήθελε να έρθει στην Ελλάδα για να προσφέρει. Αυτό επιδιώκουμε ως χώρα: να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλόξενο, με συνθήκες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να δουλέψουν και να ευημερήσουν. Κι όμως, της προκαλέσαμε το αντίθετο».

«Ναι, το πήρε από το κυνοκομείο για να το βγάλει βόλτα, επειδή λατρεύει τα ζώα και έρχεται εδώ εθελοντικά. Το έβγαλε βόλτα έξω από το βενζινάδικο. Έλεγξε τον δρόμο για να περάσει, γιατί τα σκυλιά τρομάζουν με τα οχήματα που περνούν με ταχύτητα, και ήθελε να είναι σίγουρη. Πήγε να περάσει και τότε, με υπερβολική ταχύτητα, πέρασε το μηχανάκι και χτύπησε. Χτύπησε πρώτα τον σκύλο. Αν χτυπούσε τη Μιλένα, θα είχε σκοτωθεί ακαριαία. Το σκυλί μπήκε στη μέση, οπότε χτυπήθηκε πρώτο και πέθανε ακαριαία, και μετά χτύπησε τη Μιλένα».

«Την εγκατέλειψε. Η Μιλένα έχει τρία κατάγματα στο χέρι της. Την βρήκε ένας περαστικός. Το πρώτο μέλημα ήταν να μεταφέρουν τον σκύλο στον κτηνίατρο, μήπως σωθεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εμένα με ειδοποίησαν από το κτηνιατρείο, πήγα, την παρέλαβα και μετά πήγαμε στο νοσοκομείο, όπου της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και της έβαλαν γύψο.»

«Το μηχανάκι ερχόταν από την περιοχή της βάσης, κατευθυνόμενο προς την Κοκκίνη Χάνι. Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι μετά έστριψε προς την παραλία, αλλά δεν το έχουμε επιβεβαιώσει. Έχουμε ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες με τις αρχές για να βρεθεί ο δράστης και να τιμωρηθεί. Οι δικηγόροι μας θα ξεκινήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι».

«Το σκυλί, το θάψαμε στην παραλία. Πήραμε λουλούδια. Είχε την ευκαιρία να την αποχαιρετήσει. Θα κάνει μήνυση και καταγγελία». 

