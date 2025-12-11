Σάλος στην Πολωνία: Γερουσιαστής προσπάθησε να κλείσει μικρόφωνο δημοσιογράφου – «Μην με αγγίζετε»

Ένα «απαράδεκτο» περιστατικό σημειώθηκε στους διαδρόμους της πολωνικής Βουλής, όταν δημοσιογράφος της δημόσιας τηλεόρασης (TVP) κατήγγειλε πως γερουσιαστής του κόμματος PiS επιχείρησε να κλείσει με το ζόρι το μικρόφωνό της κατά τη διάρκεια συνέντευξης, προκαλώντας πολιτική θύελλα και οργισμένες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Onet Wiadomosci, το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου. Η δημοσιογράφος της TVP, Justyna Dobrosz-Oracz, συνομιλούσε με τον Wojciech Skurkiewicz, γερουσιαστή του PiS.

Κατά τη διάρκεια μιας έντονης λογομαχίας, όπου ο πολιτικός κατηγόρησε τη δημοσιογράφο ότι «δεν έχει μυαλό», ο Skurkiewicz άπλωσε το χέρι του προς τον λαιμό της.

🚨 Sceny jak nie z Sejmu! Skandaliczne zachowanie senatora PiS. ⚙️ “Bez Trybu” Justyny Dobrosz-Oracz w każdą środę o 20.15 w TVP Info. pic.twitter.com/Pf7qyn5G39 — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) December 10, 2025



«Θα κλείσω αυτό το μικρόφωνο», είπε, αναφερόμενος στο μικρόφωνο που ήταν στερεωμένο στη μπλούζα της.

«Σας παρακαλώ, μην με αγγίζετε», του απάντησε εκείνη.

«Ωχ, τώρα υπερβάλλετε», ανταπέδωσε ο γερουσιαστής.

«Όχι, εσείς υπερβάλλετε», κατέληξε η Dobrosz-Oracz, βάζοντας τέλος στη συνομιλία.

🇵🇱In Poland, a journalist’s conversation with a senator suddenly turned into a scandal: “Please do not touch me.” The confrontation broke out in the corridors of the Polish Sejm during a discussion about ending the war in Ukraine and Poland’s alleged absence from the negotiation… pic.twitter.com/XJqTADGz0j — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025



Μετά το πέρας του ρεπορτάζ, υπογράμμισε πως βρίσκεται στη Βουλή εδώ και 25 χρόνια και ποτέ δεν έχει ζήσει κάτι παρόμοιο.

Αντιδράσεις

Η συμπεριφορά του γερουσιαστή πυροδότησε καταιγισμό αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολιτικοί από τον κυβερνητικό συνασπισμό εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, ενώ στελέχη της αντιπολίτευσης απέφυγαν να σχολιάσουν.

«Δεν υπάρχει καμία ανοχή για τέτοια αγένεια», έγραψε ο ευρωβουλευτής της Civic Coalition (KO,) Krzysztof Brejza, προσθέτοντας πως καταθέτει αναφορά στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας για την «σκανδαλώδη συμπεριφορά» του Skurkiewicz.

Kieruję w sprawie skandalicznego zachowania W. Skurkiewicza zawiadomienie do Komisji Etyki Poselskiej. Podobnie jak w przypadku zachowania J. Kaczyńskiego wobec red. R. Witta.

Nie ma zgody na takie chamstwo.#BitwaOPrawdehttps://t.co/UJphTB3J9R — Krzysztof Brejza (@krzysztofbrejza) December 10, 2025



«Χυδαίος του PiS εν δράσει», σχολίασε ο βουλευτής της KO, Roman Giertych.

Pisowski cham w akcji. https://t.co/F7xX2YqB5T — Roman Giertych (@GiertychRoman) December 10, 2025



«Η λέξη “ντροπή” και “έλλειψη κουλτούρας” είναι εξαιρετικά ήπιοι χαρακτηρισμοί για αυτόν τον γερουσιαστή του PiS. Ο Skurkiewicz είναι ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, και σήμερα προσπάθησε να αρπάξει το μικρόφωνο που ήταν στερεωμένο στη μπλούζα της…» έγραψε ο γερουσιαστής Ryszard Brejza.

«Οι πολιτικοί του PiS δεν ελέγχουν τα νεύρα τους μέρα με τη μέρα, αλλά αυτή η συμπεριφορά είναι σκανδαλώδης», δήλωσε ο ευρωβουλευτής της KO, Dariusz Joński.

«Δείτε το μέχρι το τέλος. Όταν τα γεγονότα δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα του PiS, όταν οι θεωρίες εξωτερικής πολιτικής του Kaczyński γίνονται σκόνη, όταν οι συμμαχίες τους αποδεικνύονται χωρίς αξία, τότε τι κάνουν; Κλείνουν το μικρόφωνο», έγραψε η ευρωβουλευτής της KO, Kamila Gasiuk-Pihowicz.

«Ίσως “κοντή γλώσσα”, αλλά πολύ “μακριά χέρια”;» αναρωτήθηκε ειρωνικά ο Jakub Stefaniak, υφυπουργός και αναπληρωτής διευθυντής της Καγκελαρίας του Πρωθυπουργού.