Αλέξανδρος Δασκαλάκης: Ενώπιον του εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του κοινοτάρχη – Το κρίσιμο 8λεπτο, τα βίντεο και το στίγμα των κινητών

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσωκάρι, στην Κρήτη.

Πρόκειται για έναν 57χρονο από χωριό της Μεσαράς και πρώην αυτοδιοικητικό, τον 32χρονο γιο του και τον 59χρονο βοσκό, ο οποίος εργαζόταν για λογαριασμό της οικογένειας. Οι τρεις συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6), με επίκεντρο την πολύκροτη υπόθεση θανάτου του 49χρονου. Ωστόσο, οι συλλήψεις τους έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για άλλα αδικήματα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς σήμερα το πρωί (11/06) πολλοί συγγενείς και φίλοι των τριών συλληφθέντων, ενώ στο ίδιο σημείο βρίσκονται τόσο η χήρα όσο και άλλα μέλη της οικογένειας Δασκαλάκη.

Σημειώνεται ότι η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους από την Ασφάλεια Ηρακλείου αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛ.ΑΣ., στον 57χρονο αποδίδεται ρόλος ηθικού αυτουργού, υπό την έννοια της παρότρυνσης, και στους άλλους δύο συλληφθέντες ρόλος φυσικών αυτουργών.

Υπενθυμίζεται πως ο 49χρονος κοινοτάρχης ξεκίνησε το πρωί της 1ης Μαρτίου να πάει καφέ και φαγητό στον εργάτη που δούλευε στο χωράφι του, όμως δεν έφτασε ποτέ. Λίγο αργότερα πήγε στο σπίτι του έχοντας υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε, 21 ημέρες μετά, άφησε την τελευταία του πνοή.

Σχεδόν εξ αρχής η οικογένειά του δεν είχε πιστέψει την εκδοχή του δυστυχήματος και τελικά οι υποψίες της επιβεβαιώθηκαν, με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση να μιλά για πιθανή ανθρωποκτονία.

Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» τους δράστες

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες του σοβαρού τραυματισμού του κοινοτάρχη ξεκίνησαν οι πρώτοι ψίθυροι για το ποιος ή ποιοι μπορεί να βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονική επίθεση.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις Αρχές, όταν η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα από την εφημερίδα «Πατρίς» στις 16 Απριλίου 2026 και αναδείχθηκαν τα πολλά σκοτεινά σημεία που τη συνόδευαν.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, αξιολογώντας όσα ακούγονταν στην τοπική κοινωνία, διαπίστωσαν ότι οι αναφορές δεν βασίζονταν μόνο σε εικασίες, αλλά και σε συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονταν με τις χρόνιες αντιπαραθέσεις στην περιοχή.

Κάτοικοι περιέγραφαν ένα άτυπο καθεστώς «μοιρασιάς» των βοσκοτόπων μεταξύ κτηνοτρόφων, ενώ γίνονταν αναφορές και για παράνομη βόσκηση σε ξένες περιουσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες της «Πατρίς», συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα και στην περιουσία του 49χρονου προέδρου του Απεσωκαρίου, προκαλώντας ζημιές.

Όμως, η αστυνομική έρευνα δεν περιορίστηκε στους ψιθύρους. Η τεχνολογία κατά πληροφορίες και τα στίγματα των τηλεφώνων «μίλησαν», όπως φαίνεται ότι μίλησαν και άνθρωποι που είναι πιθανόν να είδαν ή να άκουσαν κάτι την ημέρα που ο Αλέξανδρος χτυπήθηκε, αλλά να απειλήθηκαν για να μην μιλήσουν.

Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, το επίμαχο χρονικό διάστημα. Αυτή ακριβώς η εγγύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών φαίνεται πως αποτέλεσε βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας.

Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε και ένα βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των Αρχών. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενό του, πρόκειται για καταγραφή από κατοικία της περιοχής, η οποία δεν απεικονίζει πρόσωπα, αλλά κοπάδι προβάτων να κινείται σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Όσοι έχουν γνώση του υλικού εκτιμούν ότι εφόσον τα ζώα κινούνταν προς την κατεύθυνση που καταγράφεται, τότε το άτομο ή τα άτομα που τα συνόδευαν είναι πολύ πιθανό να βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και χρόνο με τον άτυχο πρόεδρο.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αξιοποιήθηκαν και τεχνολογικά μέσα που μπορούν να καταγράψουν την παρουσία, και κυρίως την κατά προσέγγιση απόσταση προσώπων από ένα συγκεκριμένο σημείο σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αστυνομική πηγή, «η περιοχή δεν είναι το κέντρο της Νέας Υόρκης με χιλιάδες διερχόμενους. Από εκεί περνούν ελάχιστοι και μόνο εφόσον έχουν λόγο». Η απομόνωση της περιοχής και ο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων που κινούνται σε αυτή θεωρούνται στοιχεία που ενίσχυσαν την έρευνα.

Για τις Αρχές, ιδιαίτερη σημασία έχει το οκτάλεπτο διάστημα από τις 11:22 έως τις 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου.

Πρόκειται για τα τελευταία λεπτά πριν ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης επιστρέψει στο σπίτι του, διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε καταγραφή του από κάμερες ασφαλείας. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι μέσα σε αυτά τα οκτώ λεπτά εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα που οδήγησαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του.

Η δικογραφία σχηματίστηκε με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από συνδυαστική αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού και του ιατροδικαστικού πορίσματος. Το τελευταίο ήταν αυτό που περίμεναν οι αστυνομικοί και υποδείκνυε ότι η υπόθεση έπρεπε να διερευνηθεί ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την εκδοχή της ΕΛ.ΑΣ., ο 49χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι με μαγκούρα. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι την εντολή έδωσε ο 57χρονος άνδρας, ενώ την εκτέλεσαν ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός που εργαζόταν για την οικογένεια.

Τι όμως μεσολάβησε για να ζητήσει -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός να ασκηθεί βία στον 49χρονο; Ίσως, προηγήθηκε ένας πολύ σύντομος διαπληκτισμός, ελάχιστων λεπτών, που αποτέλεσε την αφορμή για την επίθεση.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. σε μία από τις καθόδους τους στη Μεσσαρά, ενημερώθηκαν για το κλίμα τρομοκρατίας που συνέχιζε να υπάρχει, ακόμα και μετά τον θάνατο του 49χρονου, με στόχο να κλείσουν στόματα και η έρευνα να μην οδηγήσει πουθενά.

Η εξέλιξη αυτή χτύπησε «καμπανάκι» και φυσικά δεν πέρασε ανεκμετάλλευτη, καθώς οι αστυνομικοί που διερευνούσαν την υπόθεση, κατάφεραν να πάρουν στοιχεία που τους ενδιέφεραν για τη συνέχιση της έρευνάς τους.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν αρχικά για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα (του νόμου περί ζωοκλοπής, εύρεση μαγκούρων) και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Οι έφοδοι της Αστυνομίας χθες νωρίς το πρωί έγιναν τόσο στο Απεσωκάρι, όσο και στη Βαγιωνιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε τουλάχιστον προφορικό επίπεδο, οι συλληφθέντες αρνούνται κατηγορηματικά την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του 59χρονου, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές- είχε αλλάξει αισθητά την εμφάνισή του, έχοντας ξυριστεί και υιοθετήσει διαφορετικό χτένισμα, σε βαθμό που αρχικά δεν θύμιζε στους αστυνομικούς το πρόσωπο που παρακολουθούσαν.

Παρόλα αυτά, οι αστυνομικοί γνώριζαν τις καθημερινές του κινήσεις και τον εντόπισαν νωρίς χθες το πρωί, όταν πήγε να αγοράσει καφέ σε καφενείο του χωριού του.

Είχαν πάει στην κηδεία του θύματος

Όσον αφορά τον πατέρα -ηλικίας 57 ετών- και τον 32χρονο γιο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή είχαν συγκεντρώσει τις υποψίες κατοίκων της περιοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Πατρίς» κατά το διάστημα που ακολούθησε, δεν έδωσαν αφορμές για περαιτέρω σχόλια, ενώ φέρονται να είχαν παραστεί τόσο στην κηδεία όσο και στο μνημόσυνο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Λίγες ημέρες πριν από τις συλλήψεις, η χήρα του 49χρονου είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «θέατρο» που κάποιοι έπαιξαν, αφήνοντας αιχμές χωρίς να κατονομάζει πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε χθες το star, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο 32χρονος φέρεται να είχε απασχολήσει τις αρχές και στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Πρόκειται συγκεκριμένα για τον γιο, ο οποίος δεν ήταν κατηγορούμενος για την υπόθεση Γιακουμάκη, το όνομά του όμως περιλαμβανόταν στη δικογραφία.